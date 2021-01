https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Subió US$ 5 El precio de la soja cerró a US$ 347 en Rosario

El precio de la soja contractual subió hoy US$ 5 hasta los US$ 347 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que también marcaron alzas los cereales.

De esta forma, la oferta en pesos para la oleaginosa se ubicó en $ 29.500 la tonelada.

Respecto a la nueva campaña, la oferta de compra para entrega en abril alcanzó los US$ 335 la tonelada, US$ 5 por encima de la víspera, mientras que para la posición mayo se ofrecieron US$ 330.

Por el maíz con entrega contractual, la mejor oferta registrada fue de US$ 205 la toneladas.

"Es necesario aclarar que esta oferta alcanzaba la entrega hasta el mes de marzo, sin precisar disponibilidad de cupos de entrega", remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La entidad aludió así a la suspensión del registro de exportaciones de maíz vigente para enero y febrero, que el Gobierno evalúa levantar a partir de un compromiso de abastecimiento presentado por el sector de la agroindustria.

Por el cereal con entrega entre abril y mayo, se ofrecieron US$ 200, US$ 5 por encima de ayer; junio, US$ 190; y julio, US$ 180.

En cuanto al trigo con entrega inmediata, la oferta de compra abierta mejoró US$ 2 hasta los US$ 222 la tonelada; para febrero y marzo, la oferta alcanzaba los US$ 225 y para junio los US$ 235.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada, la cebada a US$ 175 y el sorgo a US$ 215.

