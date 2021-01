Martorano: "Con 10.265 dosis aplicadas, se completó la primera cohorte de vacunación"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, aseguró este lunes por la noche que ya son 10.265 las dosis de vacunas aplicadas contra el Covid-19 en la provincia. Con ello, "se completó la primera cohorte (de vacunación)", donde estaba contemplado el personal de salud crítico e hipercrítico (terapia intensiva, personal de laboratorios de biología molecular y de los servicios de emergencia". En el desglose geográfico de la vacunación -y en función de la densidad poblacional y la cantidad de trabajadores sanitarios-, el 54,5% de las personas ya inoculadas con la Sputnik V (desarrollada por el Instituto de Gamaleya, en Rusia) es de la Región de Rosario; en la Región Santa Fe, el 25%; en Rafaela, un 8,2%; en la Región de Venado Tuerto, un 7,9% y en Reconquista, se cubrió el 4,4% de la población "objetivo inicial". Tenés que leer Covid: la provincia de Santa Fe sumó 10 muertes y 1.133 nuevos casos, 161 de la ciudad Con todo, "la primer entrega (de dosis) ya fue completada. Comenzamos ahora una nueva etapa para el personal de guardias médicas y otros trabajadores sanitarios también expuestos", añadió. Asimismo, la funcionaria aseguró que la provincia "tiene toda la logística asegurada" para que cuando ingresen las nuevas entregas de vacunas, se comience a inocular a los otros grupos priorizados. No obstante, "hoy dependemos de que lleguen (las nuevas dosis) desde Nación". La curva, sin tregua Si bien el plan de vacunación continúa, la ministra se sinceró al admitir que "no hemos llegado a lograr el descenso de casos que hubiéramos deseado. Nunca bajamos de los mil casos (hoy se reportaron 1.133 nuevos infectados en toda la bota santafesina). Estamos prácticamente a la fecha con los mismos números de noviembre, y es una cifra elevada". La curva epidemiológica tuvo un momento de franco ascenso (principalmente en octubre) y luego se aplanó: "Pero si se miran los números de contagios de las últimas semanas, debemos otra vez decir a la gente que la pandemia sigue, el virus sigue y está entre nosotros". "Es momento de ajustar los cuidados", clamó la médica neonatóloga. "Y ya no es un tema generacional, de edades, de enfocar únicamente en la juventud. Porque cualquier reunión social, independientemente de las franjas etarias, es un foco de contagios, especialmente intramuros (en lugares cerrados y sin ventilación). Lo mismo en un viaje en auto. Es momento de ajustar protocolos y de ser más responsables, independientemente de las edades", insistió. Párrafo aparte mereció el tema de los viajes de vacaciones: "No decimos que no se pueda viajar, pero quien vaya fuera de la provincia, debe extremar los cuidados y estar en 'burbuja sanitaria' (esto es, mantenerse dentro de su grupo social afectivo, y no interactuar con otros). Porque si no se respeta esto, es muy probable que cuando regresen esas personas, tengamos un aumento importante de contagios y atravesar una segunda ola", cerró Martorano.

