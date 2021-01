Descontrol: una multitud en la casa de La Mona Jiménez para festejar su cumpleaños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.01.2021 - Última actualización - 10:34

10:00

Este lunes por la tarde se agruparon cientas de personas en la puerta de la casa de La Mona Jiménez por el aniversario número 70 de su nacimiento. No se respetó el distanciamiento, ni hubo ningún tipo de protocolo.

El festejo de cumpleaños número 70 de La Mona Jiménez no pasó desapercibido a pesar del contexto de pandemia. Luego de 10 meses de contacto virtual con sus seguidores, el máximo referente de la música cordobesa se reencontró con su público.



A pesar de tener un lunes cargado de intensas lluvias, los fanáticos de La Mona no titubearon a la hora de concurrir a la puerta de su casa de la calle Fader en el Cerro de Las Rosas.



Desde primeras horas de la mañana, los seguidores se fueron reuniendo sobre la vereda del abrrio ubicado en al zona noroeste de la capital cordobesa. A media mañana fue la primera salida: el genio del cuarteto se mostró en su balcón y dio un discurso de agradecimiento frente a los poco más de 20 personas que estaban allí esperándolos con lágrimas en los ojos.



La Mona saludando desde su balcón

Foto: Gentileza

Con el pasar de las horas, la merma de precipitaciones y el fin de la jornada laboral, la cantidad de personas amotinadas en la calle creció de manera considerable.

A las 5 de la tarde se convocaron en la Plaza de Jerónimo del Barco y desde allí partieron en una caravana de autos y motos. Al llegar a la casa blanca del Cerro, ya eran varios cientos y la tarde se sentía como un viernes cualquiera en el baile.



Estos son los temas que Spotify eligió como destacados su playlist oficial ''This is La Mona Jiménez''







El autor de un total de 90 discos expresó, "No es mi cumpleaños deseado, yo siempre la paso con ustedes, y acá estoy encerrado. No es el cumpleaños que me gustaría", además sentenció "A mi me gustaría que esta noche como todos los años estar cantando en el Sargento, en Forja, en el Kempes, con ustedes, estoy muy agradecido por todo el amor que me dan".



Al tratarse de una autoconvocatoria, no existió ningún tipo de protocolo ni control en base a los lineamientos generales del cuidado sanitario por el coronavirus. La exaltación de los amantes del cuarteto redujo los cuidados, durante la tarde del lunes solo importaba el festejo por los 70 de Juan Carlos Jiménez Rufino, alias ‘’La Mona Jiménez’’.

​

Los fanáticos priorizaron a su ídolo por encima del compromiso social en pandemia

Foto: Gentileza

El cantante estuvo más de una hora en el balcón, recibiendo saludos y atajando banderas y regalos como lo hacía 10 meses atrás en el escenario. Pasadas las 19 horas la policía dispersó a los fanáticos, que se fueron en paz y felices a sus hogares, sin generar mayores disturbios.



El saludo de diferentes personalidades



Juan Carlos no sólo fue saldudado por quienes estuvieron presentes en la puerta de su casa, sino que diversas personalidades del espectáculo y el deporte también le hicieron llegar su mensaje.



El delantero de Boca, Carlos Tévez, publicó en su cuenta de Instagram un saludo para La Mona:

El compañero de ''Carlitos'', Ramón ''Wanchope'' Ábila, cordobes que lleva el cuarteto en la snagre, también publicó en esta red social:



No podía faltar el saludo y la admiración de otro de los referentes actuales del cuarteto, Ulises Bueno: