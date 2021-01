https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.01.2021 - Última actualización - 8:57

8:55

Los médicos asignados a ese lugar están de licencia y sus reemplazos dieron positivos a coronavirus. Si no designan a otros médicos, deben cerrar. Desde UPCN reclaman por las condiciones del lugar.

El dispensario del distrito costero de Alto Verde se podría quedar sin atención al público si no se designa un reemplazo al personal médico ausente por licencia y por casos de Covid. Crédito: Fernando Nicola (Drone)

El dispensario del distrito costero de Alto Verde se podría quedar sin atención al público si no se designa un reemplazo al personal médico ausente por licencia y por casos de Covid. Crédito: Fernando Nicola (Drone)

Por casos de Covid Peligra la atención en el dispensario de Alto Verde por falta de personal Los médicos asignados a ese lugar están de licencia y sus reemplazos dieron positivos a coronavirus. Si no designan a otros médicos, deben cerrar. Desde UPCN reclaman por las condiciones del lugar. Los médicos asignados a ese lugar están de licencia y sus reemplazos dieron positivos a coronavirus. Si no designan a otros médicos, deben cerrar. Desde UPCN reclaman por las condiciones del lugar.

Peligra la atención en el centro de salud de Alto Verde por falta de personal médico, tras dos casos de Covid-19.

Desde UPCN explicaron que desde el 4 de enero el personal de servicios generales de la sal se encuentra de licencia por 10 días, cuestión que fue notificada y el gobierno dispuso los reemplazos correspondientes.

Sin embargo, tras unos días el médico sustituto se comenzó con síntomas y tras el análisis se confirmó que dio positivo a Covid-19. Por lo que se designó a otro reemplazo, que días posteriores también se contagió de Covid.

Desde UPCN se remitió una nota a la Región comunicando la situación y notificando que de no poder solucionar este problema deberían tomarse medidas en función de la mala situación higiénica del citado centro de Salud.

"De no recibir respuesta de la autoridad competente al mediodía del miércoles 13 de enero, el centro de salud de Alto Verde cerrará y no atenderá a la comunidad, dado que es imperioso en estos tiempos de pandemia contar con las medidas sanitarias pertinentes y el centro no está en condiciones", expresaron desde el gremio en un comunicado de prensa.

En otro fragmento de ese comunicado, se explica que "el cierre del establecimiento será hasta tanto se autorice y comience a prestar servicio el reemplazo correspondiente con el objeto de poner en condiciones de salubridad el efector en cuestión".