Corrientes: enfermera exhausta fotografiada tras realizar 200 hisopados en 8 horas

La mujer de la imagen es Elena Gómez, enfermera de 32 años del hospital San Roque de Esquina, provincia de Corrientes.

Desde las últimas semanas, la provincia de Corrientes se encuentra realizando una cantidad de testeos superior a las que realizó durante toda la pandemia. Teniendo en cuenta que nos acercamos al año de combate contra el coronavirus en Argentina, este sobreesfuerzo veraniego ya está agotando al personal de salud.



Elena Gómez, enfermera de 32 años del hospital San Roque de Esquina no fue la excepción. Este martes se hizo viral una imagen que le tomaron luego de finalizar su jornada laboral en la que realizó 200 hisopados en solo 8 horas. Sacando un promedio estimativo, sería un hisopado cada 2 minutos y medio. Según la protagonista de la fotografía, durante una día común solo realiza 50 hisopados.





La foto data del 6 de enero, día en el que su jornada empezó a las 8 y, para las 11, ya había hisopado a 99 personas. Al finalizar, ella misma se enteró de los 200 hisopados por un diálogo con un compañero, que también fue el autor de la imagen.



Medios locales pudieron dialogar con Elena, que se mostró molesta tras los festejos de fin de año y una flexibilización en los controles. Esto está perjudicando al sector de salud, grupo que por los inicios de la cuarentena era homenajeado todos los días a las 21 horas y en este 2021 ya parece ser olvidado.

"Estaba en la guardia y, en un momento de agotamiento, me senté, respiré hondo y pude decir: ‘Gracias, Dios, por otro día’; en ese instante mi compañero me tomó la fotografía", detalló la enfermera.



El intenso calor correntino en enero y el uso de doble barbijo, cofia, mameluco y camisolín influyen considerablemente en la jornada laboral. "Sentía que me iba a desvanecer, mis piernas estaban muy cansadas y le pedí a un paciente que me esperara dos segundos porque no me sentía bien. Pedí a uno de los chicos un sorbete, que me paso por el costado del barbijo mientras tomo agua", relató Elena.



Finalmente, Gómez se mostró indignada con la despreocupación general de la sociedad, que deriva en reuniones desmedidas y que, si bien ella ya está vacunada, le preocupa la salud de su madre y sus abuelos: "Pienso en ellos y que los podemos contagiar, los veo muy poco desde que todo esto empezó y da mucha bronca cuando vemos fiestas y reuniones".