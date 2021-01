https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.01.2021

19:44

Tercera derrota seguida El Leeds de Bielsa perdió ante Brighton And Hove

El Leeds United de Marcelo Bielsa cayó hoy ante Brighton And Hove, con el argentino Alexis Mac Allister como figura, por 1 a 0 como local, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 19 de la Premier League inglesa.

El único gol fue del francés Neal Maupay, hijo de madre argentina, a los 18 minutos del primer tiempo, después de una buena jugada de Mac Allister, ex Argentinos Juniors y Boca, que fue titular en la visita y salió a los 16 minutos del segundo tiempo.

Leeds, el segundo conjunto más goleado de la competición (34 tantos), sólo por detrás de West Bromwich -en descenso y con apenas 11 puntos-, acumuló su tercera derrota consecutiva, tiene 23 unidades y sigue lejos de la zona baja.

Por su lado, Brighton And Hove llega a los 17 y se aleja de Fulham (12), último en bajar hasta el momento a la Football League Championship

El próximo partido de Leeds, que esta semana quedó eliminado sorpresivamente de la FA Cup tras perder por 3-0 con Crawley Town, un equipo de cuarta división del fútbol inglés, será el martes contra Newcastle, por la Premier.

Bielsa: “jugamos mal, pero pudimos lograr un mejor resultado”

El rosarino Marcelo Bielsa habló después de la caída ante Brighton y declaró que si bien el juego de su equipo "no fue bueno", el resultado pudo ser otro.

💬 "Today we didn't attack well" Marcelo reflects on the 1-0 loss pic.twitter.com/noMH5YoafP — Leeds United (@LUFC) January 16, 2021

"Podemos defender mejor de lo que defendimos. Y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Nos costó. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno. Pero el resultado debería haber sido diferente. Aun sin defender bien y creando menos peligro del que somos capaces, hubiéramos podido lograr un mejor resultado", consideró el 'Loco' Bielsa.

Después de perder por tercera vez consecutiva, la segunda por Premier, Bielsa expresó que "recibir goles y no convertir, siempre es una preocupación. No es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar bien. Y hoy no atacamos bien".

Además, el técnico de Leeds analizó sobre el 0-1 ante Brighton And Hove: "Normalmente, el rival tiene más dificultades para manejar la pelota que la que tuvo Brighton y normalmente, con la cantidad de balones que dispusimos, generamos mayor cantidad de situaciones de peligro. Eso deslució los dos aspectos básicos de nuestro juego, que es empeorar al rival cuando tiene la pelota y generar opciones de gol, una mayor cantidad".

Con información de Telam