Se manifestó a través de Facebook

Un intendente en Corrientes hizo un extraño pedido: ''No me agredas porque me afecta mucho''

El jefe comunal de Santa Lucía reiteró la necesidad de respetar las medidas sanitarias: no compartir el mate, no dar abrazos y usar barbijos. También mandó un mensaje a quienes lo critican.

El intendente de Santa Lucía, José "Tata" Sananez, localidad ubicada a 184 kilómetros de la capital de Corrientes, pidió a los lugareños que cumplan con las medidas sanitarias para combatir el Covid-19. Sugirió que la inmejorable situación sanitaria de la localidad que actualmente no tiene casos, "depende de todos" y para finalizar lanzó un suplicio: "Si no compartís mi forma de pensar, te respeto y corregime. Sólo te pido que no me agredas porque me afecta mucho". "La clave de todo es no compartir ni mate, ni vaso, no saludes con abrazos y no dejes de usar barbijos", apuntó el intendente en su cuenta oficial de Facebook donde habitualmente se manifiesta de manera personal y profesional sobre lo realizado durante su gestión.

Además, calificó a los mensajes agraviantes cómo "improperios facilistas, vacíos de amor y solidaridad". A pesar de su pedido y aparente malestar emocional, Sananez recibió respuestas mayoritariamente positivas por parte de sus seguidores en la red social.