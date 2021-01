Video: se incendió un colectivo urbano en Córdoba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.01.2021 - Última actualización - 11:54

11:53

Ocurrió el martes por la noche en el barrio Villa El Libertador. Un vecino logró capturar el impresionante momento. Los bomberos apagaron el fuego y no hubo heridos.

Un colectivo urbano de la empresa Ersa fue consumido por las llamas minutos antes de las 23 de este martes en la avenida Vélez Sarsfield al 5500, a la altura del barrio Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Según indicaron fuentes policiales, la unidad de la línea 51 de Ersa se había quedado fuera de servicio por desperfectos mecánicos horas antes. El voraz incendio se produjo tres horas después de que el vehículo esté estacionado en el mismo sitio.



Luego de las horas transcurridas, el colectivo ya no tenía pasajeros a bordo y el chofer no se encontraba en el lugar, por lo que no hubo heridos. Actuó personal policial y de Bomberos, que lograron apagar el fuego.



El incendio se pudo observar gracias a un vecino del barrio que filmó con su celular y compartió el video en las redes sociales: