Arnold Schwarzenegger se vacunó contra el coronavirus

El actor Arnold Schwarzenegger compartió en sus redes sociales la noticia de que había recibido la vacuna contra el coronavirus.

“Hoy fue un buen día. Nunca fui tan feliz de esperar en una fila. Si sos de los que pueden ser elegidos, unite a mí y regístrate para recibir la vacuna. ¡Vengan conmigo si quieren vivir!”, exclamó la estrella de acción, con una frase que referencia lo que decía su personaje de Terminator II. En las imágenes, Schwarzenegger aparece en su auto, mientras una enfermera le aplica la inyección. “Ya conseguí mi vacuna y se la recomiendo a todos”, cerró.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm