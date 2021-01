Sebastián Poet, experimentado rugbier de la segunda de Francia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sebastián Poet es uno de los 14 argentinos que juegan en la segunda división del rugby francés. Formado en Atlético del Rosario, es un jugador importante dentro del Colomiers del Pro D2.

Desde 2015, Sebastián Poet, ex apertura de Atlético del Rosario, compite en el ProD2. De ascendencia francesa, lleva seis años en la tierra de sus antepasados. Tras sus pasos por el Tarbes y el Soyaux (Angulema), Poet arribó en la temporada 2017/2018 al Colomiers (localidad pegada a Toulouse) en la región de Occitania. Es una pieza importante en el conjunto azul. La categoría de plata cuenta este año con 14 argentinos entre los que están Jerónimo de la Fuente (ex Duendes), Patricio Fernández y Jerónimo Negrotto (ex Jockey de Rosario). Los dos primeros juegan para el Perpignan y el último para Stade Montois. Poet es compañero de Martín Chiappesoni (paranaense también ex Plaza Jewell).





Sebastián vistió la camiseta de Los Pumitas, de combinados nacionales y también de Los Pumas en el Campeonato Sudamericano de 2013. En ese certamen, jugó contra Brasil, Chile y Uruguay. Hoy en el sur francés, Poet vive con su novia. “Estoy muy bien acá, muy contento con el club”, le comentó a El Litoral. Su contrato con los azules termina a mitad de año y aún no sabe si permanecerá en esta entidad.



- ¿Cuáles fueron las claves para adaptarte a Francia y al rugby de ese país?

- Como apertura es clave agarrar rápido el idioma. Ya haber venido a Francia con una base de francés y seguir estudiando acá, aprovechando para perfeccionar un poco más el idioma. Es clave en los puestos como apertura o como 9 para poder mandar en tu equipo, organizar, ser un líder dentro de la cancha.





- ¿Qué cambió desde que fuiste en 2015 a hoy como deportista?

- Mi vida de deportista desde que llegué acá cambió muchísimo. Sobre todo que me pude dedicar ciento por ciento a mi pasión. Tener un sueldo, que aunque nosotros, los argentinos, no lo veamos como un trabajo ayuda mucho a estar tranquilo y poder hacer lo que te gusta. Dedicarte al ciento por ciento es diferente.





- ¿Cuáles son tus aspiraciones deportivas? ¿Jugar en el Top 14, la primera división francesa?

- Obviamente seguir jugando en el mejor nivel posible. Siempre se aspira a jugar en el Top 14. Es una linda aspiración, una linda meta para ponerse adelante. Todavía tengo mucho que dar, muchos años por delante.



Sebastián heredó el rugby de su padre, Daniel, un destacado hooker de Plaza Jewell. Su hermano Ignacio también juega profesionalmente. Lo hace en el Belenos (Avilés, Asturias), club de segunda división de España. “Mi papá siempre está. Él también tiene una pasión por el rugby, le gusta verme jugar”, comentó. “Mi hermano Nacho sigue en España. Sigue metido con eso. También con un proyecto de laburo. Está muy contento donde está”. También se refirió a su compañero de plantel Martín Chiappesoni: “Con Martín me llevo de 10. Él vino a jugar a Plaza con 18 años. Coincidimos acá después de varios años de entrenarnos juntos en el Pladar de Rosario, compartir varios equipos además de Plaza”, aseguró.





Afirmó que con 28 años le quedan aspectos a mejorar como rugbier. “Siempre hay lugar para mejorar, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Sobre todo, todo lo que sea técnica individual son cosas a mejorar siempre, como la patada, el pase, el tackle. Uno como deportista busca mejorar y perfeccionar su técnica. Lo que más uno se dedica a medida que va pasando el tiempo es a adaptarse a las órdenes de los entrenadores. Cómo yo, Sebastián Poet, puedo aportarle lo mejor de mí al Colomiers”, expresó.





Si bien Jaguares quedó disuelto por los problemas de logística por la pandemia de coronavirus, a Sebastián le hubiese gustado integrar ese plantel. “Me hubiera gustado jugar en alguna franquicia en Argentina. Nunca tuve algún ofrecimiento concreto, sí algunos contactos, pero nunca nada concreto”, aseveró.





Sin vida social por la pandemia



El covid-19 sigue siendo un tema recurrente en cualquier lugar del mundo. En Europa también sufren las consecuencias de este virus. “La situación en esta región de Francia que es la región de Occitania es bastante mejor que en el este francés. Hay muchos menos casos. Desde octubre que los bares y restaurantes están cerrados, que hay un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Están intentando reducir el número de casos y de camas ocupadas en los hospitales”, comentó Sebastián Poet. Por suerte, su vida no se alteró demasiado. “Seguimos entrenando y tenemos certificados que nos da el club que nos dejan poder salir para ir a entrenar, jugar los partidos. Dentro de todo, mi vida sigue bastante normal. Vida social no hay mucha porque a las 6 de la tarde uno tiene que estar en la casa. Cierran todos los locales”, agregó.