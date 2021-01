https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.01.2021 - Última actualización - 19:39

Se lo tragó la tierra

"Desapareció" un ramo de red cloacal en Santa Rosa de La Pampa

"No hay caño, no existe el caño directamente. Este es el estado de las cloacas en toda la ciudad", aseguró una alta fuente municipal.

Crédito: Captura de pantalla

