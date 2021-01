https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.01.2021

Se unen en el emotivo nuevo single Lindsey Stirling y Mako: "Lose You Now"

La talentosa violinista y artista electrónica Lindsey Stirling y el artista, productor y compositor Mako lanzaron en conjunto su nuevo single “Lose You Now” acompañado de un videoclip. Escrita en memoria de su padre y de su mejor amigo, “Lose You Now”, es una emotiva canción pop sobre la pérdida y el dolor, derivada de la canción instrumental de Stirling “Guardian” de su último álbum de estudio “Artemis”, que encabezó las listas de éxitos de todo el mundo. El single fue coescrito por Stirling y Mako (Alex Seaver) y producido por Jason Evigan (Dua Lipa, Bebe Rexha, Jonas Brothers). El video musical oficial de “Lose You Now” fue dirigido y editado por Stirling y Stephen Mallett (Pentatonix, Logic, CHVRCHES).

“Esta canción estaba en mi álbum como una canción instrumental, pero siempre supe que era realmente especial”, comenta Stirling. “Estoy muy agradecida con Mako por la letra que escribió para ‘Lose You Now’ porque capturó perfectamente los sentimientos que nunca pude expresar con palabras. De hecho, lloré como un bebé la primera vez que escuché su versión. Sentí que mi padre y mi mejor amigo (ambos fallecidos) me estaban dando un cálido gran abrazo. Crear esta canción y el video musical me ha traído una sensación de paz. El video está lleno de recuerdos especiales y signos que representan a las personas que perdí. Solía hacer picnics de cereales con mi papá. Siempre que veo una mariposa monarca, siento que mi amigo Gavi me está vigilando. El animalito de peluche de zorro representa a mi sobrina bebé, que falleció este verano. Estos pequeños huevos de Pascua y muchos más hacen que este video sea tan especial para mí. Ahora, mientras lo lanzamos, espero compartir ese abrazo y curación con el mundo. Todos podemos usarlo ahora mismo”.

“Formar parte de esta canción fue realmente especial”, agrega Mako. “Tuve mucha suerte de conocer a Lindsey mientras trabajaba en su reciente álbum, cuando trabajé en ‘Love Goes On And On’ con ella y Amy Lee. Más importante aún, nos hicimos amigos en ese período de tiempo. Cuando me enteré de que Lindsey estaba buscando una voz especial para acompañar a “Guardian”, recuerdo que me conmovió por completo el tema de la canción. Algo acerca de conocer a Lindsey y sentir algo muy sincero de cuidado por ella, la voz simplemente salió disparada. Recuerdo que me atraganté tratando de grabarla, me tomó varios intentos. Estoy muy agradecido de estar involucrado en esto y espero poder compartir el mensaje de esta canción con todos los que están ahí”.

Lindsey Stirling cerró 2020 con su especial navideño vía streaming “Lindsey Stirling: Home for the Holidays", que creó, produjo y financió de forma independiente. El nuevo especial de TV de una hora de duración atrajo más de 100.000 visitas de decenas de miles de fanáticos y familias en todo el mundo. "Home for the Holidays" presentó a Stirling interpretando los favoritos de la temporada de su álbum navideño “Warmer In the Winter”, que cobró vida gracias a bailarines talentosos, trajes brillantes, una banda en vivo y decorados estilizados en un espectáculo grabado de alta calidad que desdibujó las líneas entre concierto y especial de Navidad. La experiencia única en su tipo también contó con la hermosa y asombrosa interpretación de Stirling de su éxito "Crystallize", donde se colgó del cabello para una cautivadora exhibición aérea inspirada en el Cirque du Soleil.

Lindsey Stirling

Es conocida en todo el mundo por su música electrónica única y futurista impulsada por el violín. Desde el lanzamiento de su debut homónimo en 2012, la artista criada en Arizona y con sede en Los Ángeles ha acumulado decenas de millones de seguidores en todo el mundo y más de 3 mil millones de visitas totales en YouTube. El segundo álbum de Stirling, “Shatter Me”, fue certificado como Oro por la RIAA, luego de debutar en el puesto número 2 en el Billboard Top 200 y en el puesto número 1 en la lista de álbumes electrónicos y dance y ocupar el puesto número 1 en la lista de álbumes clásicos durante 21 semanas consecutivas. Su tercer álbum de estudio Brave Enough, con apariciones especiales de Dan + Shay, Christina Perri, Rivers Cuomo, Andrew McMahon y otros, le valió a Stirling su segundo premio Billboard por "ejor Álbum Dance / Electrónico. El último lanzamiento de Stirling (su quinto álbum) “Artemis” (lanzado en septiembre de 2019 a través de BMG), debutó en el puesto número 1 en la lista de álbumes electrónicos / dance de Billboard y permaneció en la lista durante 15 semanas. “Artemis” también se ha convertido en una exitosa serie de cómics. Además, Stirling coescribió el exitoso libro “The Only Pirate at the Party” con su hermana Brook S. Passey, y fue finalista en la temporada 25 de “Dancing With the Stars” y apareció en “America’s Got Talent”. Lindsey también está ayudando a familias necesitadas a través de su programa de caridad sin fines de lucro The Upside Fund.

Mako

Lanzó recientemente su segundo álbum “Fable” (Ultra Music) el 18 de diciembre. (escuchar aquí). Este trabajo profundamente personal representa el capítulo reciente de la vida de Mako mientras explora las profundidades creativas de fusionar varios géneros musicales. Perfeccionando su rica experiencia como productor musical, compositor e instrumentista, Seaver creó una obra maestra sin igual con la colección de 11 canciones. A lo largo de su carrera, el artista con sede en Los Ángeles ha colaborado con artistas como Illenium, R3HAB y Steve Angello, todos los cuales complementan su producción como Mako, además de su coescritura anterior con Stirling. Junto con el reciente lanzamiento de Fable, Seaver ha continuado su trabajo con el videojuego “League of Legends” para Riot Games, coescribiendo y coproduciendo muchos de sus lanzamientos más importantes, además de ser parte del equipo que marcó el debut de Riot Games.

Lindsey Stirling y Mako esperan embarcarse en un tour por Estados Unidos como parte del Artemis World Tour, junto con la invitada especial Kiesza. Visitá www.lindseystirling.com/tour para conocer todas las fechas, información de venta de entradas y actualizaciones.