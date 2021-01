Leeds de Bielsa volvió al triunfo en la Premier League

Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, volvió hoy al triunfo luego de dos derrotas consecutivas con el éxito ante Newcastle por 2 a 1, como visitante, en uno de los cuatro partidos correspondientes a la fecha 20 de la Premier League de fútbol de Inglaterra.

El brasileño Raphinha adelantó a Leeds (PT 17m) y el paraguayo Miguel Almirón concretó el empate parcial para Newcastle (ST 12m).

