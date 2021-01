https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.01.2021 - Última actualización - 23:20

23:05

El tucumano no se guardó nada en un mano a mano exclusivo en el que se refirió a su futuro, que estará lejos de Colón.

Bomba nacional Las repercusiones de las declaraciones del "Pulga" Rodríguez a El Litoral

Varios de los principales medios de comunicación del país se hicieron eco este miércoles de las fuertes declaraciones que realizó Luis Miguel "Pulga" Rodríguez en un mano a mano exclusivo con El Litoral.

El tucumano no se guardó nada y dejó frases que no tardaron en repercutir. El "10" sabalero manifestó que no volverá a jugar con la camiseta rojinegra y le pidió al presidente José Vignatti "salir por la misma puerta grande que entré a Colón”.

Uno de los primeros en replicar los testimonios del "Pulga" fue TNT Sports, una de las cadenas que transmite los partidos de la Liga Profesional. Eligieron una de las frases del jugador dirigida a la dirigencia: "No creo que les sirva pagarme el sueldo para verme trotar alrededor de la cancha hasta junio".

EL PULGA RODRÍGUEZ SE QUIERE IR AHORA DE COLÓN ⚫🔴⚫



✍️ Tiene contrato hasta junio con el Sabalero pero confirmó que no jugará más

🤔 ¿En qué equipo te gustaría verlo? pic.twitter.com/oEwcEEPYnI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 27, 2021

Enfoque similar es el que le dieron Infobae, TyC Sports y Olé. Los medios capitalinos calificaron de "contundentes", "tajantes" y "fuertes" los dichos de Rodríguez.

El Pulga Rodríguez se declaró en rebeldía y ya no jugará en Colón: el tajante mensaje a la dirigencia https://t.co/EBGbn4Gd6o — Infobae Deportes (@infobaedeportes) January 28, 2021

💣🗣️ Pulga Rodríguez: "Le pido a Vignatti que me deje salir por la misma puerta grande que entré"🔴⚫️



El delantero quiere irse de Colón y le envió un mensaje al presidente del club: “Sería una falta de respeto que me pida que deje dinero".https://t.co/7rxtpI5z5K — TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2021

🗣️ El Pulga Rodríguez blanqueó sus ganas de irse de Colón. Pero quiere irse por la puerta grande.



💬 "Capaz me voy de Santa Fe y me quedo en Simoca sin hacer nada. No tengo energía. Di todo lo que tenía para salir campeón y no se dio", agregó.



🗞️ @ellitoral pic.twitter.com/1MNzmOUYOU — Diario Olé (@DiarioOle) January 28, 2021

Las palabras también llegaron a los medios de Tucumán, provincia de origen del delantero y donde desarrolló gran parte de su carrera defendiendo la camiseta de Atlético. La Gaceta reparó en el tramo de la entrevista en la que el futbolista habló de su futuro: "Capaz que me voy de Santa Fe y me quedo en Simoca sin hacer nada".