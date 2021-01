Todo un día de "El Día de la Marmota"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Durante 24 horas se transmitirá de forma ininterrumpida la icónica película protagonizada por Bill Murray. Será el 2 de febrero, la fecha en que está situada el relato.

Paramount Network presenta “El Día de la Marmota”, protagonizado por Bill Murray. El evento comenzará el martes 2 de febrero a las 9 AM (Argentina/Chile), 6 AM (México) y 7 AM (Colombia/Perú).

“El Día de la Marmota” (“Groundhog Day”, también conocida como “Hechizo del tiempo”) cuenta la historia de Phil (Bill Murray), el hombre del tiempo de una cadena de televisión. Como todos los años, le toca cubrir la información, en Punxstawnwey, del festival del Día de la Marmota.

El Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros de Estados Unidos y Canadá para predecir el fin del invierno, basado en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero.

Según la creencia, si al salir de su madriguera la marmota no ve su sombra por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Por el contrario, si la marmota “ve su sombra” por ser un día soleado y se mete de nuevo en la madriguera, ello significa que el invierno durará seis semanas más.

En el viaje de regreso, Phil y su equipo se ven sorprendidos por una tormenta que los obliga a regresar a la pequeña ciudad. A la mañana siguiente, al despertarse, comprueba atónito que comienza otra vez el Día de la Marmota.