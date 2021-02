https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.02.2021

Tiene 25 años y hace dos años que trabaja en Colón analizando videos para el plantel profesional. Hizo trabajos para clubes europeos, de Estados Unidos y de Asia.

Tomás Alfonso, videoanalista del plantel profesional Santafesino que analizaba videos de fútbol en Twitter ahora trabaja en Colón

Tomás Alfonso es oriundo de la ciudad de Santa Fe, tiene 25 años y durante los últimos años se metió en el mundo del videoanálisis de fútbol. Comenzó leyendo libros, al tiempo se animó a analizar jugadas y subirlas a las redes sociales. Hoy, su Twitter (@analistafútbol) ya tiene más de un millón de visitas y trabaja profesionalmente en Colón, además de realizar trabajos para clubes de Europa, Estados Unidos y Asia.

-¿Cómo empezaste en este mundo del videoanálisis?

-Miró fútbol hace un montón de años y un día cree una cuenta de Twitter (@analistafutbol), subí un análisis y me empezó a seguir gente de todo el mundo. Comencé leyendo libros relacionados al videoanálisis y al scouting. Cuando abrí ese perfil, empecé también a tener charlas con otros videoanalistas que me fueron guiando, uno de Gimnasia de Jujuy me prestó una cuenta para poder ver partidos enteros. Lo arranqué como hobby, pero pensando que el día de mañana podría haber una posibilidad. Muchos analistas comenzaron en las redes o mandando análisis a entrenadores.

-¿Y cómo “saltaste” a la parte profesional?

- En esa época, Colón justo echa al técnico y viene Pablo Lavallén. A mi me seguía en la cuenta su ayudante, el "Mono" Claut y yo le mandé un informe de su estilo de juego en San Martín de San Juan y Belgrano. Como ellos no tenían nadie que haga videoanálisis acá en Santa Fe me llaman, me entrevistan en el hotel de Colón y me contratan.

- Y desde ese momento no te fuiste mas de Colón…

- A mi me pagaba Lavallén y cuando se va me quedo sin trabajo, pero “Pancho” Ferraro me contrata para que siga en el club, como empleado a disposición del DT de turno. Trabajé con Osella y ahora lo hago con Eduardo Domínguez, que él además tiene un videoanalista propio, es decir, ahora somos dos videoanalistas en Colón, yo como empleado del club y otro como empleado del cuerpo técnico.

Videoanálisis

-¿Cómo se analiza a un equipo rival de acuerdo al videoanálisis?

- Para analizar a un rival tenés que ver los últimos 4-5 partidos, te anotás los patrones del equipo y observás su fase defensiva, ofensiva; y de pelota parada a favor y en contra. Con todo eso, le damos el informe al entrenador y le sumamos una herramienta más para que pueda tomar decisiones.

También analizamos individualmente a cada futbolista rival, a los 20 convocados. Con esos informes, más el general del equipo, se sacan conclusiones de cómo puede jugar el rival.

Por ejemplo, si el partido es el domingo, para el miércoles tienen que estar todos los análisis del equipo rival y de los jugadores individualmente. Hay muchos entrenadores que trabajan de acuerdo al oponente y necesitan los informes para organizar la semana, eso depende del entrenador.

- Y para analizar a Colón...

- Para el análisis del equipo propio es fundamental saber la idea del entrenador y qué busca. En base a eso se observa si el equipo lo consiguió o no y se da alternativas para mejorar.

Para los partidos tenemos una cámara táctica que te toma todo el campo de juego. Desde ahí, analizamos en vivo al equipo y se presenta un informe. En el entretiempo un ayudante baja con el informe y se lo muestra a Domínguez.

Cámara y computadora. Todo listo para analizar el partido de Colón ante Talleres en vivo.Foto: Gentileza Tomás Alfonso

- Eso en los partidos, ¿Y en los entrenamientos?

- Colón compró un drone que se usa todos los días, se filman todas las prácticas.

Desde el drone se ven los espacios entre líneas, si el jugador hace lo que se le pide, el tema de la presión y la velocidad. El DT lo ve todo igual, pero sirve mucho para mostrarle a los jugadores y corregirlos. El jugador con la imagen entiende lo que se le pide.

- ¿Hablan con los jugadores sobre estos análisis?

- Nosotros hablamos con el DT pero a los futbolistas directamente no les marcamos nada, porque no es nuestra área. En el caso de Domínguez, el otro videoanalista es el que más habla con él, por ser parte de su propio cuerpo técnico. Igualmente, los jugadores muchas veces vienen a pedirte videos de su desempeño, ellos se interesan mucho para conocer su rendimiento y corregir errores. También a los futbolistas se le muestran los videos individuales de los rivales. Por ejemplo, previo al partido con Banfield, los defensores de Colón ya sabían cómo atacaban los rivales, como el caso de Bordagaray, que tiene una tendencia para enganchar hacia el medio y no hacia las bandas. Se analiza a los 20 rivales, incluido los arqueros y penales. Es una herramienta más que ayuda.

“En los programas está todo, hasta partidos del Federal A. A Cipoletti lo analizamos por ejemplo para la Copa Argentina. No había mucho material para analizar jugador por jugador pero si vimos los últimos 6 partidos de ellos y sacamos conclusiones sobre su juego. También, gracias a un contacto que conseguimos, tuvimos algo de acceso a datos para los penales, por si empatábamos” Tomás Alfonso, videoanalista de fútbol de Colón.

Con los jugadores. Los futbolistas se interesan en conocer detalladamente su desempeño y el de los rivales.Foto: Gentileza Tomás Alfonso

- Además de Colón, ¿En qué otros clubes trabajaste?

- Además de estar en Colón, hago trabajos de videoanálisis y scouting para clubes de Europa y MLS (N. Del R: Major League Soccer, la liga de Estados Unidos). Hice trabajos para Villarreal (España), Valencia (España), Benevento (Italia), Udinese (Italia) y otros que te piden reserva y que no puedo nombrar.

-¿Qué es el scouting?

- El scouting consiste en analizar la idea de juego del entrenador y, en base a eso, observar un jugador específico y ver cómo puede encajar en la idea de juego del DT. Se analiza todo, desde lo futbolístico hasta el entorno familiar y el comportamiento del jugador. Ahí entra la valoración técnica del futbolista, la valoración táctica, la valoración física, psicológica, del entorno, condiciones contractuales, valor del jugador y una valoración final donde defino la idoneidad del futbolista para saber si entra en el esquema del DT. Muchas veces hay un gran jugador pero no coincide con la idea de juego del DT. Por ejemplo, si el entrenador busca un lateral más central, que marque y el jugador analizado es un ex extremo que bajó a lateral y tiene tendencias ofensivas, quizás es un gran jugador pero no encajaría en la idea del DT.

Además analizamos los jugadores propios en un partido o entrenamiento para extraer información de cualquiera de las estructuras del jugador y así mejorar o potenciar su rendimiento.

Final de la Copa Sudamericana

- Sobre la final de la Copa Sudamericana, ¿Cómo analizaron a Independiente del Valle?

- La lluvia cambió todo en la final, encima habían hecho el gol antes que se pare el partido. Eran un equipo con una idea bien definida, son uno de los mejores proyectos de América. Yo hablé un par de veces con el DT de ellos (Miguel Ángel Ramírez), todos los jugadores que él coordinó después los dirigió.

Previo a la final, todos los días les pasamos videos a los jugadores sobre el juego de Independiente del Valle. Todos los días una parte corta: un día el ataque, otro la defensa, otro la organización de la pelota parada. Ellos no cambiaron su idea respecto a la lluvia, eran un equipo que salía de abajo, tenían posición de pelota y presionaban a los extremos con los laterales, uno contra uno.

Independiente del Valle no lo pasó por arriba a Colón, como por ejemplo Defensa y Justicia a Lanús. Hasta antes del gol fue un partido parejo, típico de final, luego vino el gol y eso fue clave, es difícil remontar una final. Después hubo un bache y después justo vino el gol en contra.

​

¿Cómo juega el Cádiz de España?

Formación: 4-4-2 o 4-1-4-1

Equipo poco intenso en presión, se mantiene intermedio.

Bloquean los pases interiores y buscan que el rival juegue a los costados.

Líneas juntas, orientan la presión para los costados

Buena defensa del área

Intentan que el equipo rival termine tirando un centro.

Recuperación y salida rápida, fundamental el rol de los laterales.

Redes sociales

-¿Sabés a cuánta gente tenés llegada por tus redes sociales?

- Twitter hace poco me mandó un mensaje que estaba entre las cuentas de videoanálisis habla hispana más leídas del mundo. Me dijeron que me iban a verificar la cuenta y me dieron estadísticas sobre la cantidad de visitas, llegaba al millón.

Desde ahí saqué la mayoría de mis contactos y trabajo. Muchos jugadores me piden videos individuales para ellos para después mostrarlos. Desde el DC United B de Estados Unidos me mandaron partidos enteros para que les haga un análisis de su equipo. El DT de Qatar también me pidió un análisis cuando jugaron la Copa Asia. Todo ese trabajo conseguí gracias a la cuenta de Twitter.

Con el drone, uno de los elementos más utilizados para el videoanálisis.Foto: Gentileza Tomás Alfonso

Programas para videoanálisis

- ¿Qué programas utilizan en Colón?

- En Colón usamos dos programas, Nacsports, Sportcode, son dos programas pagos que tienen todo, se analizan los partidos en vivo. Se conecta la cámara y aparece la imagen en vivo y podés ir analizando el partido. Se hacen informes en vivo y hasta se puede enviar la imagen al banco de suplentes con una tablet.

Nosotros ya tenemos armado un panel de análisis con todos los datos para hacer informes en vivo y con estadísticas.

¿Cómo juega el Atalanta?

Formación: 3-5-2 3-4-1-2

Triangulaciones por banda.

Los laterales y volantes llegan al área.

Siempre hay dos o tres opciones de pases.

Búsqueda del hombre libre.

Superioridad defensiva para defender, todos tomados.

Recuperan y salen en vertical, rápida finalización de las jugadas.

Futuro

-¿Cómo imaginás tu futuro?, ¿Hasta dónde podés llegar siendo videoanalista?

- Me gustaría el día de mañana aspirar a trabajar en uno de los grandes de Argentina, México, Estados Unidos o Europa, aunque lo veo difícil a lo de Europa porque allá están 15 años adelantados. Cada club tiene una cabina de videoanálisis y 10 personas trabajando.

Hice trabajos para la MLS, ellos tienen mucho dinero y con una liga en crecimiento.

Acá en Argentina hay clubes que le dan mucha importancia al videoanálisis y Scouting: River, Boca, Defensa, Lanús, Godoy Cruz y Racing.