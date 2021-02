https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pedido debe ser aprobado por Jefatura de Gabinete

Nación habilitó la apertura de cines pero en Santa Fe aún no hay definiciones

Abrió el Shopping Ribera y el Casino Santa Fe pero no las salas de cine. Se realizan algunas funciones al aire libre y en el auditorio del Museo de la Constitución. En Rosario el panorama es similar. En Córdoba sí volvió la actividad. Corrientes permitió pero aguardaban la compra de estrenos para abrir.

Con la provincia de Santa Fe en fase de “distanciamiento”, las actividades comerciales, productivas, deportivas y recreativas comenzaron a funcionar dentro de los parámetros de los protocolos que impone convivir con la pandemia del coronavirus. Así las cosas, incluso desde fines de 2020, se habilitaron diversos rubros como los casinos, los centros comerciales, las canchas de fútbol 5, las de tenis y los shoppings del territorio provincial. Sin embargo, aún no hay definiciones en relación a la apertura de las salas de cines en la “bota”. Por el momento, se llevan adelante algunas iniciativas al aire libre con poco público y ciclos impulsados por el Estado. Permiso nacional El 13 de enero se confirmó que el Ministerio de Cultura, en consenso con las cámaras empresariales y entidades relacionadas con la actividad, habilitó la reapertura de las salas de cine en todo el país. Como sucede con otras actividades, Nación permite y cada provincia se debe adecuar con un decreto que regule el distrito. En ese contexto, cada jurisdicción debe presentar un pedido a Jefatura de Gabinete de la Nación, que evaluará de acuerdo al nivel de contagios en ese distrito, el texto aclara que la capacidad de las salas no deberá superar en ningún caso el 50 por ciento. Dentro de los parámetros que establece el protocolo aprobado por el gobierno nacional, se destaca que aceptará la presencia de grupos de hasta seis personas, en lo que se llama "burbuja de recreación", las cuales deberán mantener una distancia de entre 1,5 y dos metros con el resto de los espectadores, para lo que se dejará una butaca libre de cada lado. ¿Y Santa Fe? Por lo que pudo saber El Litoral, en Santa Fe en el gobierno provincial todavía están trabajando para adecuarse al citado protocolo y poder enviar el pedido a la oficina de Santiago Cafiero. Fuentes consultadas por este diario advirtieron que en el Shopping Ribera aguardaban una inspección en el marco del proceso que determinará la habilitación de las salas. Hasta este miércoles, esa recorrida no había sucedido. Al mismo tiempo, cabe destacar que se está realizando un ciclo de cine público, en el auditorio del Museo de la Constitución, que cuenta con unas 200 butacas. El 22 de enero se realizó la primera función (40 espectadores) y en la segunda se completó el 30 por ciento del total de la sala (número permitido). Restan cinco presentaciones y la idea es continuar con esta iniciativa, según explicaron desde la organización a El Litoral. Además, hay otra iniciativa en el centro cultural ubicada en el sur de la ciudad capital, con capacidad de hasta 50 personas. En tanto, una empresa privada de la capital provincial comenzó con un emprendimiento al aire libre en la terraza de la cochera ubicada en el puerto, a la vera de la Av. Alem. En el marco de actividades recreativas se pasan películas en una pantalla gigante y se brindan otro tipo de entretenimientos como gastronomía y música en vivo. Cabe destacar que desde el municipio local impulsan un ciclo (“Cine itinerante por los derechos”) a lo largo del verano por distintos espacios públicos como las costaneras Oeste y Este y los parques del Sur y Garay. Por su parte, en Rosario la situación es similar a lo que refiere a las salas comerciales. En un reciente reportaje con Diario La Capital, el responsable de una de las cadenas de cine que opera en la Cuna de la Bandera advirtió que están esperando que el gobierno santafesino solicite a Nación la reapertura de los cines y confirmó que ya tienen los protocolos sanitarios aprobados por el municipio. “La situación es insostenible”, remarcó el gerente de una de las firmas. Mientras tanto, desde este viernes 5 de febrero la Municipalidad de Rosario pone en marcha el ciclo “Cine a la Reposera”, con proyección de films y cortometrajes en todos los distritos para disfrutar en familia de las noches de verano, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia. Entre Ríos A fines de enero, la Municipalidad de Paraná inició un ciclo de cine al aire libre que se realiza en el Anfiteatro del Parque Urquiza, todos los domingos hasta fines de febrero. Mientras tanto, en Gualeguaychú y otras localidades abrió una cadena privada, respetando el protocolo al 50 por ciento de capacidad. Cordoba, activo En consonancia con la disposición nacional, la provincia de Córdoba apuró las gestiones y aprobó los protocolos necesarios para la reapertura de los cines. En la capital de esa provincia, abrieron las principales cadenas e incluso algunas del interior cordobés. Uso de barbijo y desinfección con alcohol en gel, salas al 50 por ciento, incentivo a compra de tickets de manera online, puertas abiertas de cada sala y limpieza entre función y función con productos especiales son las principales características de la nueva normalidad del cine en “la docta”. Corrientes sí pero no A fines de enero, Corrientes habilitó la apertura de los cines bajo los protocolos anteriormente citados. Sin embargo, ninguna de las dos compañías que operan en esa provincia tienen previsto abrir en lo inmediato por falta de películas de estreno, dependen de la reapertura en Buenos Aires para ello. El protocolo de Nación LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

