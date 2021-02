https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.02.2021

Su fichaje más caro de la historia

Ajax compró a un jugador por 23 millones de euros, pero se olvidó de anotarlo y no lo puede usar

El costamarfileño Sébastien Haller no podrá competir por la Europa League. El club tomó contacto con la UEFA para intentar solucionar la confusión.

