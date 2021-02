https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.02.2021 - Última actualización - 17:02

17:01

"La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, Sarah, duquesa de York y el señor y la señora Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia. Este es el primer hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, el primer nieto del duque y la duquesa de York y el noveno bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo. Su Alteza Real y su hijo están bien", ha expresado Buckingham en un comunicado.

Otro sucesor para Isabel II Nació el primogénito de Eugenia de York y Jack Brooksbank "La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, Sarah, duquesa de York y el señor y la señora Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia. Este es el primer hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, el primer nieto del duque y la duquesa de York y el noveno bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo. Su Alteza Real y su hijo están bien", ha expresado Buckingham en un comunicado. "La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, Sarah, duquesa de York y el señor y la señora Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia. Este es el primer hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, el primer nieto del duque y la duquesa de York y el noveno bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo. Su Alteza Real y su hijo están bien", ha expresado Buckingham en un comunicado.

El palacio de Buckingham anunció que la princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, estaban esperando su primer hijo en septiembre de 2020. “Jack y yo estamos muy emocionados por el principio de 2021”, dijo la propia Eugenia en un pequeño texto bajo una foto de ambos sujetando unos pequeños patucos de recién nacidos. A finales de enero ya sabíamos, gracias a filtraciones de fuentes cercanas a la familia, que la fecha exacta era mediados de febrero. Sin embargo, cuestiones como el sexo o el nombre del bebé se han mantenido en completo secreto hasta el último momento.

Hoy, por fin, hemos salido de dudas. El pequeño, un niño, ha nacido en The Portland Hospital de Londres a las 08.55 de la mañana, hora local. Ha pesado 3,65 kg y el padre, Jack Brooksbank, ha estado presente en el alumbramiento.

El pequeño es el último miembro en incorporarse a la familia real británica. Otro descendiente más para Isabel II, que con el nacimiento del bebé ya cuenta con nada más y nada menos que nueve bisnietos, además de tener otros tantos nietos de ya avanzada edad. La saga aumentará pronto de nuevo, pues Zara Tindall también espera un bebé, que nacerá en la primera mitad de 2021, el décimo bisnieto de la monarca. Es, en cambio, el primer nieto de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, puesto que la princesa Beatriz aún no ha tenido hijos con Edoardo Mapelli Mozzi.

"La reina, el duque de Edimburgo, el duque de York, Sarah, duquesa de York y el señor y la señora Brooksbank han sido informados y están encantados con la noticia. Este es el primer hijo de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank, el primer nieto del duque y la duquesa de York y el noveno bisnieto de la reina y el duque de Edimburgo. Su Alteza Real y su hijo están bien", ha expresado Buckingham en un comunicado.

Eugenia ha celebrado la noticia compartiendo una fotografía de la mano del bebé junto a la suya y la de Jack.

El pequeño podrá vivir una vida relativamente normal gracias a que, lo más seguro, la reina no le conceda ningún título nobiliario. Algo con lo que Eugenia estará más que satisfecha: ella trabaja al margen de la familia en sus propios asuntos. En su boda con Jack Brooksbank, Isabel II no los agasajó con un ducado ni títulos similares.

Una de las primeras en romper esta tradición fue la princesa Ana de Inglaterra. Designada con el título de princesa real, otorgado a la hija mayor del monarca, los hijos que tuvo con el capitán Mark Phillips habrían sido tratados como un miembro más de la realeza y habrían recibido títulos si no fuera porque ella lo impidió.

El bebé de Eugenia de York y Jack Brooksbank no tendrá ningún título nobiliario y crecerá alejado del palacio de Buckingham (profesionalmente hablando). Lo que se traduce en un abanico mucho más amplio de posibilidades laborales para el futuro descendiente de la pareja. Una forma de actuar que sigue el ejemplo de otros miembros, como Eduardo y Sofía de Wessex con sus hijos o ahora el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes no han dado a conocer a Archie como ‘de Sussex’, si no solo como Mountbatten-Windsor.

Por otro lado, aunque el pequeño vaya a poder llevar una vida al margen de la corona, su nacimiento sí que afecta a otros miembros de la familia. Pues ocupa ya el puesto número 11 en la línea de sucesión al trono británico, desbancando con su nacimiento al príncipe Eduardo (12º) y a sus hijos, James (13º) y Lady Louise (14º); y a la princesa Ana (15º) y a los suyos, Zara y Mike Tindall, quienes también tienen hijos ocupando puestos inferiores en la línea sucesoria.

Es significativo destacar que esa 11º posición irá descendiendo con el paso del tiempo, a medida que nazcan nuevos bebés. Por ejemplo, si el príncipe Harry y Meghan Markle deciden tener otro hijo. También si la princesa Beatriz tiene uno con Edoardo Mapelli Mozzi, puesto que ella es mayor que Eugenia, sus hijos van primero en la lista. Lo mismo sucederá muchos años más tarde cuando los pequeños duques de Cambridge y Archie crezcan y empiecen a tener sus propios hijos.

El comunicado del palacio

Aunque hubiera sido niña y Eugenia y Jack Brooksbank tuvieran otro bebé varón, no se vería perjudicada por ello. En el pasado sucedía que las mujeres siempre iban por detrás de los hombres en la línea sucesoria, independientemente del momento en el que hubieran nacido. Así, por ejemplo, la princesa Ana vio su puesto bajar con el nacimiento de sus dos hermanos pequeños, o la hija de los condes de Wessex con el nacimiento de James. Algo que ya no sucede desde 2013, cuando Isabel II cambió la norma para impedir que sucediera lo mismo con futuros nacimientos. Es por eso que la princesa Charlotte sigue por delante de su hermano Louis en la línea de sucesión al trono: ahora el único valor que prima dentro del mismo rango es el de la edad.