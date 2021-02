https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.02.2021

22:10

Acceso y agua potable

Alto Verde: vecinos de La Boca piden mejoras en el camino principal

Aseguran que no solo quedan aislados cuando llueve porque el colectivo no entra, sino que el personal sanitario no puede llegar al centro de salud. Por otra parte, manifiestan que durante los fines de semana baja la presión en la red de agua potable.

Los residentes en el sector de La Boca en Alto Verde quedan aislados cuando caen abundantes precipitaciones, según afirmó a El Litoral uno de los vecinos del lugar. “Principalmente, el tema del camino...caen dos gotas y no viene la doctora…”, lamentó. El hombre también contó que, cuando llueve, el colectivo no entra porque se hacen pozos; incluso si entra “es peor”, dijo, “porque rompe todo el camino”. Tenés que leer En Costanera Este, vecinos de Alto Verde concientizan por el cuidado del ambiente En el mismo sentido, explicó que “no se pueden hacer cunetas porque hay muchos caños que atraviesan para la gente de enfrente y están a diez o quince centímetros debajo”; “lo que hay que hacer -recomendó- es altear unos cincuenta centímetros el camino, todo el tiro, para poderlo abovedar”. “Dándole un nivel al camino no va a haber más problemas y acá en esta zona hay tierra y todo para altearlo”, agregó. Baja presión de agua Por otra parte, el vecino manifestó que durante los fines de semana no tienen presión en la red de agua potable: “no sube para el tanque, tenemos que andar con un tarro poniéndole agua al calefón”. “Es por la gran cantidad de gente que principalmente llena las piscinas”, lamentó.