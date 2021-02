Falleció el actor y dramaturgo Jorge Ricci

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sucedió durante la reinauguración del Anfiteatro “Juan de Garay”, a cargo de su hijo Paulo, actual secretario de Educación y Cultura del municipio. Días atrás debió despedir a su amigo Rafael Bruza, con quien compartió decadas de trabajo. Fue actor, dramaturgo y director, y lideró por más de cuatro décadas el Teatro Llanura.

Ricci se descompensó durante la reinauguración del anfiteatro "Juan de Garay", en la que acompañaba a su hijo, Paulo, actual secretario municipal de Educación y Cultura. El evento se interrumpió ante el incidente; Ricci fue inmediatamente trasladado al hospital J. M. Cullen, donde finalmente falleció. Trascendió que el intérprete y autor se había recuperado recientemente de un cuadro de coronavirus; así como había sufrido hace pocos días la pérdida de su gran amigo y compañero, el actor y autor Rafael Bruza. La pandemia congeló (ahora para siempre) algunos proyectos en los que estaba trabajando.

Histórico

Jorge Ricci fue una figura del teatro y la cultura santafesina. Escribió más de 20 obras, pero también fue director y actor (de alma). Nació en Santa Fe en 1946. Ha escrito “Sueño de juventud‘, “Lágrimas y sonrisas”, “El clásico binomio”, “Café de lobos” y “El cuadro filodramático”, entre otras. Una breve teoría sobre el teatro de provincias, que tituló “Teatro Salvaje” y algunos libros de relatos y de poemas. Recibió importantes reconocimientos. Junto con el Equipo Teatro Llanura, del cual es fundador. También hizo radio con “De puño y letra” en LT10, la emisora de su querida Universidad Nacional del Litoral, donde además se desempeñó en el área de Cultura.

Teatro llanura

Desde la lejana "”El jorobadito”, de 1981, sobre cuento de Roberto Arlt, pasando por la emblemática “El clásico binomio”, en yunta con Rafael Bruza, el grupo emprendió numerosas puestas en las que colabora Sandra Franzen, su pata femenina, entre ellas la actual “La mirada en el agua”, que cumplió giras y recibió premios.

Vinculado por edad a dramaturgos como Mauricio Kartún, con quien Ricci alega tener un "parentesco" especial, sus obras -”Actores de provincia”, “Al costado del mundo”, “Caprio y Cía.”, entre otras- han sido representadas por numerosos elencos.

“El Equipo Llanura ha funcionado siempre de modo independiente pero durante su larga trayectoria ha pasado por distintos estadios -decía Ricci en diálogo con Télam en 2014-, con sala, sin sala, con muchos, con pocos integrantes. Hoy por hoy es un equipo pequeño, una media docena de sobrevivientes, y su trabajo consiste enrastrear nuevos proyectos mientras mantiene un par de obras en repertorio que recorren el país y, a veces, un poco más allá”.

El amigo que partió

El pasado 5 de febrero, cuando murió su amigo y compañero de toda la vida, Ricci lo despidió con las siguientes palabras:

“En esta madrugada y en la Ciudad de San Francisco, falleció Rafael Bruza, un talentoso actor, director y autor teatral que durante varias décadas se destacó en el teatro independiente santafesino como integrante del Equipo Teatro Llanura y como director del Taller de Teatro de la Universidad Nacional del Litoral. El Rafa nos deja imágenes imborrables como sus actuaciones en ‘El jorobadito’, ‘El clásico binomio’ o ‘El cruce de la pampa’... Puestas en escena como la de ‘Actores de provincia’ o ‘Café de lobos’ y textos cargados de filosofía como ‘El encanto de las palabras’. En los últimos años el Rafa se radicó en Buenos Aires para seguir con su valioso derrotero escénico y sorprendió como actor en ‘Terrenal’ de Mauricio Kartún y como autor en ‘Rotos de amor’. Para los que trabajamos junto a él, vamos a recordarlo por tantas cosas compartidas en ese mundo apasionante que es el teatro”.

En pandemia

Al principio de aislamiento, en abril del año pasado, decía en entrevista con El Litoral: “Uno siente que si hay una forma artística que va a sufrir como ninguna otra, es el teatro. Porque lo audiovisual, televisión y cine, puede seguir funcionando. Es más, diría que funciona más que nunca. En estos días, he visto más películas que en 10 años. En cambio el teatro, dado que es un convivio como dice (Jorge) Dubatti, un encuentro entre los espectadores y los actores, como mínimo necesita cincuenta personas. Y va a pasar bastante tiempo para que se recupere esa cifra. Lo que hablaba con (Mauricio) Kartún es que este año está perdido, por lo menos para lo que es el hecho público, las funciones. Puede ser que dentro de dos o tres meses los actores podamos reencontrarnos para ensayar. Yo tenía dos o tres proyectos pensados para marzo y naturalmente no los pude empezar. Y creo que esa es la situación general”.

También comparó la actual situación con otros tiempos de su historia artística y vital. “En general, nunca nos detuvimos. Tuvimos trabas. Yo empecé en 1964 y en 1966 se da el golpe a (Arturo) Illia y sube (Juan Carlos) Onganía, que paralizó toda la actividad cultural del país, aparte de otros desastres. Lo mismo pasó con el golpe de 1976 y con todos los gobiernos militares, que siempre frenaron nuestra actividad. Yo lo viví sobre todo en la universidad: cuando tuvimos rectores democráticamente elegidos, hubo actividades de extensión y de cultura. Con las intervenciones, lo primero que se apaga es la extensión y la cultura. Es lo más inquietante para el represor, porque es algo que no puede manejar. Pero no hemos tenido una situación tan límite como esta, en donde no solo no podés hacer un espectáculo, sino que prácticamente no podés salir a una cuadra de tu casa. En el caso mío, estoy como en prisión domiciliaria”.