Domingo 14.02.2021 - Última actualización - 9:41

Colón es uno de los punteros de la Zona 1 y Unión sumó un punto para la Zona 2, donde dominan Talleres y Vélez.

Fecha 1 Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del sábado

Durante la jornada de este sábado se jugaron 4 encuentros de la Copa de la Liga Profesional de AFA, que le van dando forma a la tabla de posiciones de la primera fecha.

En el primer turno, Godoy Cruz derrotó a Aldosivi en Mar del Plata 2 a 1 y Talleres venció a Patronato por la mínima.

Luego, Vélez le ganó a Newell’s 1 a 0 y San Lorenzo hizo lo propio con Arsenal 2 a 1.

Este domingo, juegan Defensa y Justicia vs Huracán, Boca vs Gimnasia y Estudiantes vs River.