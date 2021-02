https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.02.2021 - Última actualización - 15:30

15:27

Tras la muerte del ex presidente

La ciudad cordobesa de Río Tercero no adhiere al duelo nacional por Menem

El ex mandatario debía enfrentar a la Justicia dentro de 10 días, acusado de ser el presunto autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, hace 25 años.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Tras la muerte del ex presidente La ciudad cordobesa de Río Tercero no adhiere al duelo nacional por Menem El ex mandatario debía enfrentar a la Justicia dentro de 10 días, acusado de ser el presunto autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, hace 25 años. El ex mandatario debía enfrentar a la Justicia dentro de 10 días, acusado de ser el presunto autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar, hace 25 años.

La ciudad cordobesa de Río Tercero decidió este domingo no adherir al duelo nacional de tres días que fue decretado por el presidente Alberto Fernández tras la muerte del ex mandatario Carlos Menem. "El 3 de noviembre de 2020, cuando se conmemoraba el 25 Aniversario de las explosiones de la Fábrica Militar, el Intendente Marcos Ferrer firmó el Decreto 638/2020 donde se declaró persona no grata a Menem", recordó la ciudad, gobernada por el radical de Juntos por el Cambio Marcos Ferrer. Tenés que leer Falleció el ex presidente Carlos Saúl Menem Y agregó: "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995". Ese año, la fábrica de armas ubicada en Córdoba explotó el 3 de noviembre y más tarde la Justicia determinó que no fue un accidente sino que se intentó encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia. De esta forma, la ciudad cordobesa no se sumará al duelo nacional que este domingo decretó por tres días Fernández, quien lamentó la muerte del ex mandatario.

Temas: