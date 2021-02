https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al menos 20 muertos Severos problemas en Estados Unidos por tormenta invernal

Al menos 20 personas murieron en los Estados Unidos y otras seis en el norte de México por la ola de frío polar que con temperaturas record bajo cero desde el jueves pasado ocasionó además nevadas y cortes de energía eléctrica a millones de personas





En la ciudad estadounidense de San Antonio, en el estado de Texas, donde las temperaturas promedio en febrero rondan los 20 grados, se registraron -8 grados, un grado por arriba de lo que se registraba en Alaska, mientras que en Austin, la capital estatal la temperatura llegó a los -12 grados, según la agencia AFP.





Según reportes de prensa, más de 20 personas murieron debido al mal tiempo invernal desde el jueves pasado, la mayoría en Texas, pero también en Luisiana y Tennessee.

La cadena NBC informó que una mujer y una niña fueron halladas sin vida por intoxicación por monóxido de carbono tras usar un vehículo para generar calor en una casa de Houston afectada por los cortes de energía.





En Texas, un populoso estado del sur estadounidense más acostumbrado a los picos de calor que a caídas drásticas de la temperatura, las empresas eléctricas vienen realizando desde el fin de semana apagones parciales para evitar sobrecargar el sistema.





Más de 3,7 millones de residentes y comercios no tenían electricidad por la tarde en todo Estados Unidos, 3,2 millones de ellos en Texas, según el sitio Poweroutage.us.





La condiciones peligrosas por la tormenta afectaron los envíos de vacunas de covid-19, interrumpiendo las inyecciones previstas, señalaron las autoridades sanitarias.

El presidente Joe Biden, que ya activó el domingo asistencia federal para Texas, habló con el gobernador de ese estado y con los de otros estados afectados: Luisiana, Kentucky, Kansas, Tennessee, Misisipí y Oklahoma.





El presidente les dijo que "desplegará cualquier recurso federal de emergencia adicional disponible para ayudar a los residentes de sus estados a superar esta tormenta histórica", informó la Casa Blanca.





Más hacia el norte, Chicago esperaba hasta 35 centímetros de nieve antes del final de la ola de frío. Las condiciones climáticas provocaron hoy casi 60 cancelaciones de vuelos en los aeropuertos locales según una afiliada a la cadena ABC.





El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció que esta noche se desarrollará un área de baja presión sobre el sur de Texas que producirá "nieve y hielo intensos" desde las Grandes Llanuras del sur, a través del valle de Misisipi el miércoles y hasta el noreste del país el jueves.

El aire gélido del Ártico persistirá sobre la zona central del país en los próximos días, señaló el NWS, tras advertir que la sensación térmica polar se extenderá hasta México.





El norte de México, también afectado por inusitadas temperaturas bajo cero, registró al menos seis muertos y cortes de energía en distintos estados, informaron autoridades, que realizaron operativos para trasladar a refugios a personas sin techo o con viviendas no adecuadas para soportar el frío.





En Nuevo León, la capital Monterrey, tercera ciudad del país, tres personas murieron por hipotermia y otra intoxicada por monóxido de carbono de un calentador.





En el vecino estado de Tamaulipas se reportó la muerte, también por hipotermia, de dos trabajadores agrícolas.





Los cortes de luz en Estados Unidos también impactaron en México, dado que provocaron al suspensión el suministro de gas que alimenta a plantas de generación eléctrica mexicanas.





Casi cinco millones de usuarios de seis estados norteños fueron afectados el lunes por un apagón. Hasta este martes se había restablecido el 82% del servicio.