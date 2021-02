https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.02.2021 - Última actualización - 16:49

16:43

Bastida seguirá siendo investigado

Excarcelan al boxeador Lucas Bastida, acusado de abuso sexual en Mar del Plata

La jueza de Garantías, Rosa Frende, tuvo en cuenta que no tiene antecedentes penales y consideró que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de los pasos procesales.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Bastida seguirá siendo investigado Excarcelan al boxeador Lucas Bastida, acusado de abuso sexual en Mar del Plata La jueza de Garantías, Rosa Frende, tuvo en cuenta que no tiene antecedentes penales y consideró que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de los pasos procesales. La jueza de Garantías, Rosa Frende, tuvo en cuenta que no tiene antecedentes penales y consideró que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de los pasos procesales.