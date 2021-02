Elon Musk ironizó sobre la relación entre el precio de Bitcoin y el dólar

Bitcoin alcanzó un nuevo máximo el sábado, extendiendo un repunte de dos meses que llevó su capitalización de mercado por encima de $ 1 billón el viernes. La criptomoneda más popular del mundo subió a un récord de $ 57,553, llevando su ganancia semanal a alrededor del 20%. Ha aumentado casi un 100% este año. Las ganancias de Bitcoin se han visto impulsadas por la evidencia de que está ganando aceptación entre los principales inversores y empresas, como Tesla Inc, Mastercard Inc y BNY Mellon.

Por su parte, Ether, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado y volumen diario, alcanzó el sábado un récord de $ 2,040.62, para una ganancia semanal de alrededor del 12%. Ether es la moneda digital o token que facilita las transacciones en la cadena de bloques ethereum. En el mundo de las criptomonedas, los términos ether y ethereum se han vuelto intercambiables. Los contratos de futuros de Ether se lanzaron en la bolsa de derivados CME a principios de este mes.

Mientras, Elon Musk, el director ejecutivo multimillonario de Tesla, dijo el sábado que el precio de Bitcoin y Ethereum parecía alto.

Heard a rumor some crypto coin was pegging the dollar 🤣🤣