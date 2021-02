Macri repudió el "vacunatorio VIP" del Gobierno Nacional

Mauricio Macri repudió que el Gobierno "haya facilitado la vacunación VIP" contra el coronavirus "para amigos y partidarios", mientras compartió la "indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo".



"Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios.



Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", expresó en su cuenta de la red social Twitter el referente de Juntos por el Cambio.



De esa manera, Macri realizó su aporte a la ola de críticas lanzada por la oposición, tras el escándalo de las vacunas por el que el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al cargo de ministro de Salud de la Nación a Ginés González García.

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido.