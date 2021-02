https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 9:15

9:13

Por un conflicto con el gobierno de Larreta

Moyano anunció un paro de camioneros y no hay recolección de residuos en Buenos Aires

"El paro será hasta que la ciudad de Buenos Aires baje su soberbia, pague el bono y se comprometa a no ajustar", dijo el secretario general adjunto del sindicato, Pablo Moyano.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Por un conflicto con el gobierno de Larreta Moyano anunció un paro de camioneros y no hay recolección de residuos en Buenos Aires "El paro será hasta que la ciudad de Buenos Aires baje su soberbia, pague el bono y se comprometa a no ajustar", dijo el secretario general adjunto del sindicato, Pablo Moyano. "El paro será hasta que la ciudad de Buenos Aires baje su soberbia, pague el bono y se comprometa a no ajustar", dijo el secretario general adjunto del sindicato, Pablo Moyano.

El gremio de camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano lanzó este martes una sorpresiva huelga en la rama de recolección de residuos y barrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que esos servicio fueron interrumpidos por tiempo indeterminado por un conflicto con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El gremio de los choferes de camiones y de los barrenderos reclama el pago de un bono por esencialidad y protesta contra "la insistencia" del gobierno de Rodríguez Larreta en recortar el servicio de recolección de la basura. La entidad gremial que conducen los Moyano aseguran que el ajuste de gastos que intenta hacer Rodríguez Larreta impactará en la jornada laboral de los trabajadores del sector con una "rebaja salarial de hasta 20.000 menos por mes". "El paro será hasta que la ciudad de Buenos Aires baje su soberbia, pague el bono y se comprometa a no ajustar", dijo el secretario general adjunto del sindicato, Pablo Moyano, en declaraciones a una radio porteña. Según dijo Moyano, "hace tiempo" el gremio que conduce junto a su padre, el ex jefe de la CGT, viene denunciando "la presión constante" que el Gobierno de Rodríguez Larreta está ejerciendo sobre las seis empresas de recolección que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires "para recortar parte de los salarios" de los trabajadores. El sindicalista dijo que Rodríguez Larreta busca reducir el gasto de su Gobierno y decidió avanzar sobre la recolección de residuos: "El Gobierno de la Ciudad, con el pretexto de la quita de coparticipación, ha empezado con un plan de ajuste en distintas actividades; por eso presionan para que los trabajadores dejen de trabajar un día a la semana o quitarle los feriados". "Eso se suma a que no se ha pagado el bono de 25 mil pesos a los trabajadores de recolección que están aislados por el tema del coronavirus", se quejó Moyano y añadió: "El reclamo es el pago del bono a los trabajadores y que dejen de intentar recortar el salario". Moyano reclamó al gobierno porteño una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto, dado que la falta de recolección de residuos comenzará a notarse en las calles en las próximas horas. Con información de NA