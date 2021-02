https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.02.2021

Hernán Crespo: "Le pedí a Lautaro Martínez que no se vaya del Inter y acerté"

El actual técnico del San Pablo contó que le aconsejó al delantero, Lautaro Martinez, que no se fuera al Barcelona

El exgoleador argentino Hernán Crespo, actual director técnico de San Pablo, de Brasil, reveló este miércoles a la prensa italiana que acertó cuando le pidió a su compatriota y delantero Lautaro Martínez en el verano europeo que se quedara en el Inter y no acepte una transferencia al Barcelona.

"Conozco a Lautaro desde hace tiempo, este verano le aconsejé que no aceptara la oferta del Barcelona y que no se fuera del Inter y al final acerté", dijo Hernán Crespo en entrevista con La Gazzetta dello Sport. Tenés que leer Lautaro Martínez extendió su contrato con Inter hasta el 2024

El entrenador que el mes pasado ganó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, al vencer a Lanús en la final, agregó: "Lautaro en el área es letal y sus movimientos siempre van dirigidos al remate al arco. En el cabezazo es fuerte, tiene oportunidades y se enfrenta a defensores más altos que él".

Crespo jugó entre 2002 y 2009 en el Inter sumando 117 partidos y 45 goles. Además, el delantero iniciado en River jugó en Parma, Lazio y Milan (Italia) y Chelsea (Inglaterra), totalizando 606 cotejos y 273 tantos.

Lautaro, bahiense de 23 años, en el Inter suma 117 cotejos y marco 45 goles, luego de iniciarse en Racing Club en donde jugó 61 encuentros y señaló 27 goles. Con información de Télam