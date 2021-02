https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el fallecimiento del ex presidente

Ricardo Guerra asumió en reemplazo de Carlos Menem en el Senado

El hasta ahora secretario de Hacienda de la provincia de La Rioja completará el mandato del ex mandatario hasta 2023.

Guerra asumió como suplente de Menem luego de que la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, renunciara a la banca que le hubiese tocado asumir por haber acompañado al ex mandatario en la boleta en las elecciones de 2017. Crédito: NA/Juan Vargas



El Senado le tomó juramento este miércoles al riojano Ricardo Guerra en reemplazo del ex presidente y representante de esa provincia Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero pasado y homenajeado por sus pares en la sesión preparatoria durante la cual se ratificaron las autoridades de la Cámara alta. El hasta ahora secretario de Hacienda de la provincia de La Rioja asumió como senador para completar el mandato de Menem hasta 2023 y manifestó el "alto honor y la gran responsabilidad" que significan para él reemplazar al ex mandatario. Con la hija del fallecido senador, Zulemita Menem, observando desde el palco del recinto, Guerra realizó el primer homenaje de la jornada para Menem y destacó que tenía "una fuerte convicción por la democracia como estilo de vida y una profunda vocación por la paz entre los argentinos". "Asumo el compromiso de trabajar con ahínco, sentido amplio y sin mezquindades para el desarrollo de mi provincia, en línea con las metas y objetivos del Gobierno nacional del que me siento parte", manifestó el flamante senador por La Rioja. Guerra asumió como suplente de Menem luego de que la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, renunciara a la banca que le hubiese tocado asumir por haber acompañado al ex mandatario en la boleta en las elecciones de 2017. Luego, la también senadora riojana Clara Vega (Mediar) afirmó a su turno que la de Menem fue "la muerte del último caudillo carismático de la política argentina que ha marcado un antes y un después en el destino de este país". Además, le pidió a la hija del ex presidente "que destine La Rosadita para un museo que cuenta toda la historia de Carlos Menem", en referencia a la famosa residencia de Menem en la localidad de Anillaco. Por su parte, el radical Julio Martínez, representante de la misma provincia, recordó la frase "este viejo adversario despide a un amigo" que pronunció Ricardo Balbín tras la muerte de Juan Domingo Perón, y afirmó: "Esos son conceptos que hago míos en este momento, porque he sido un leal adversario del doctor Menem en estos años". Tenés que leer Ofrecen recompensa por el anillo de oro de Carlos Menem Martínez recordó la interna peronista que Menem le ganó a Antonio Cafiero en 1988 y afirmó que el riojano "le llevaba 10 o 15 vueltas al país a Cafiero, ya lo conocían en todos lados y ya había empatizado con la gente". "Despedimos a un animal político que ha muerto con las botas puestas. Mientras pudo nos acompañó en estas sesiones durante el año pasado", agregó. El puntano Adolfo Rodríguez Saá también homenajeó a Menem y afirmó: "Se destacó como un gran estadista, lo recordamos como un hombre de diálogo. Logró el pacto de Olivos, se reconcilió con viejos adversarios. Buscó la unidad nacional". Para finalizar, la Cámara alta realizó un minuto de silencio en homenaje al ex senador, ex presidente y ex gobernador riojano. Previamente, los senadores ratificaron a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala (Frente de Todos) como presidenta provisional de la Cámara alta, y a Martín Lousteau (Juntos por el Cambio), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) como vicepresidentes. Con información de NA

