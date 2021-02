https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Preso en Ezeiza

El femicida de Wanda Tadei recibió permiso para salir a festejar el cumpleaños de su hija

Aunque está sentenciado a cadena perpetua por haber prendido fuego a su exmujer Wanda Taddei, ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez fue autorizado por el juez a participar del cumpleaños de 15 de su descendiente. "Él va a poder estar con su hija y yo no puedo estar con la mía", reclamó Jorge, padre de la víctima.

Eduardo Vásquez, exbaterista de la banda Callejeros condenado a prisión perpetua por haber dado muerte a su esposa Wanda Taddei, recibió un permiso extraordinario para salir a festejar los 15 años de su hija. Fuentes judiciales informaron que Vásquez podrá salir del penal de Ezeiza, donde cumple su condena, a una casa de la localidad de Tapiales, partido de La Matanza, entre las 12 y las 18 del próximo sábado. En el evento "no deberán participar más de diez personas y se respetarán las normas relativas a encuentros sociales" vinculados con el distanciamiento, resolvió el juez de Ejecución Penal, Axel López. El beneficio fue cuestionado por los familiares de la víctima, que remarcaron la coincidencia entre este permiso y la actual ola de femicidios. "Justo el sábado que cumplo 79 años, Vásquez va a poder estar con su hija pero yo no voy a poder estar con la mía", expresó a Télam el padre de la víctima, Jorge Taddei, tras conocer la resolución del magistrado. Tenés que leer Jorge Tadei sostuvo que si le muestran la orden judicial no tiene críticas para hacer El juez López recordó que ya había autorizado que hasta nueve familiares visitaran a Vásquez este sábado en el complejo de Ezeiza para una celebración. Como las autoridades del Servicio Penitenciario Federal rechazaron la medida por la actual crisis sanitaria (sólo accedían a dejar pasar dos personas), la defensa pidió que se autorizara el traslado "a un domicilio del conurbano por un lapso determinado". El juez accedió. Vásquez cumple prisión perpetua por haber rociado con alcohol y prendido fuego a su esposa, que falleció luego de once días de agonía. El crimen ocurrió en 2010. "Habiendo detenidos con menos penas le dan esta posibilidad a un femicida en un momento en el que hoy tenemos cada 22 horas una mujer muerta", se quejó Jorge, su exsuegro. Por su parte, el abogado Leonardo Rombolá, representante de la familia Taddei, dijo que el fallo es "una vergüenza, no por el permiso en sí, sino por la disparidad. No conozco a ningún cliente que por un cumpleaños le den una salida extraordinaria. Estos permisos son para hechos imprevistos, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar directo. Esto es una falta de respeto", señaló. Con información de Télam Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano