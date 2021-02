https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Calchaquí

Protesta de trabajadores de estación de servicio por haberes atrasados

Denunciaron que hace meses que no cobran sus sueldos. Y que la patronal no da respuestas ni soluciones. Desde el 2 de enero no tienen combustible para vender.

Por Gustavo Capeletti

Empleados de la estación de servicio YPF, ubicada en el acceso sur a la ciudad de Calchaquí, comenzaron hoy medidas de fuerza en reclamo de haberes atrasados a la patronal.

Por el momento, se apostaron al costado de la Ruta 11 con quemas de cubiertas, y adelantaron que de no obtener respuestas se decidirán por el corte de la arteria nacional.

Explicaron con crudeza que "hace meses que los patrones no dan la cara. Nos están adeudando sueldos, aguinaldos, vacaciones. Había una negociación con el sindicato, pero también se borró y nadie nos trajo una respuesta a una posible solución". Los trabajadores reclaman haberes atrasados.Foto: Agencia. Marcos Kiferling, referente de la protesta, dijo: "Tuvimos que tomar esta medida porque tenemos familias, tenemos hijos, chicos que estudian y tenemos deudas porque no cobramos. YPY están poniendo trabas porque hay una deuda de la empresa".

​ "Somos 9 trabajadores en Calchaquí y 11 en Rosario donde hay una sucursal. Si nadie viene a hablar con nosotros vamos a seguir y es muy posible que hasta cortemos la ruta, porque queremos respuestas, queremos trabajar", advirtió.

Luego señaló que "todo los decidimos en una asamblea, nos juntamos, vemos la mejor decisión. Estábamos evitando esto, pero nadie venía, nadie hablaba, nadie llamaba. El encargado de la estación viajó a Rosario con el contador a una reunión con el secretario general pero no hubo respuesta satisfactoria".

Más adelante, contó el acuciante panorama que atraviesa la firma y que los tiene como principales perjudicados: "No tenemos combustible desde el 2 de enero, pero la gente sigue viniendo, apoyando y preguntando qué pasa. Esperemos que esto tenga una pronta solución por el bien de Calchaquí, de las familias y de la zona, porque no solo abastece a Calchaquí sino también a Margarita, Vera, Pedro Gómez Cello, Alejandra, La Criolla, etc." Foto: Agencia.

De acuerdo a averiguaciones realizadas por El Litoral, la estación servicio inició sus operaciones en 1973 y pertenece al Sindicato de Estaciones de Servicio que adeuda un monto cercano a los 7 millones de pesos al personal. En total, son 10 los meses que no se abonan sueldos. En 2.020 solo cobraron 4 meses del subsidio de Ansés.