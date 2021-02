https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.02.2021 - Última actualización - 20:43

20:42

Para el trigo hubo menor cantidad de compradores.

También bajó el maíz La soja cayó US$ 3 en Rosario y cerró a US$ 327 la tonelada Para el trigo hubo menor cantidad de compradores. Para el trigo hubo menor cantidad de compradores.

El precio de la soja con entrega hasta el 20 de marzo cayó US$ 3 en Rosario, a US$ 327 la tonelada, en una jornada en la que se verificó también una tendencia bajista para el maíz y menor cantidad de compradores en el mercado del trigo.

Con esta baja en la oleaginosa, la oferta en pesos se situó en $ 29.280 la tonelada.

En cuanto a la soja de campaña 2020/21, se ofrecieron US$ 8 menos hasta los US$ 322 para la entrega en abril, y US$ 8 menos para mayo, que cerró en US$ 320 la tonelada.

La oferta por maíz con entrega inmediata cayó US$ 5 hasta los US$ 195 la tonelada.

Por el cereal con entrega entre marzo y mayo la oferta abierta cayó unos US$ 10 hasta los US$ 195 la tonelada.

En cuanto a los segmentos de maíz tardío, para la entrega en junio el precio pactado fue de US$ 195 y para julio de US$ 190.

La oferta por trigo con entrega contractual se mantuvo sin cambios a US$ 210 la tonelada, mientras que para la entrega en abril, la oferta cayó hasta los US$ 212 y para marzo a US$ 215.

Por último, el girasol se mantuvo a US$ 450 la tonelada.