Hallaron una carroza ceremonial intacta entre las ruinas de Pompeya

Pompeya vuelve a sorprender. Los arqueólogos hallaron en la ciudad sepultada por el Vesubio en el 79 d.C. una nueva maravilla que permite conocer todavía más de cerca el mundo antiguo. En esta ocasión se trata de una magnífica carroza ceremonial de cuatro ruedas, con elementos de hierro y preciosas decoraciones en bronce y estaño que ha sido hallada casi intacta en la villa suburbana de Civita Giuliana, más allá de las murallas de la ciudad antigua a las faldas del volcán.

El descubrimiento es extraordinario no solo porque otorga un elemento más a la historia de los últimos momentos de quien vivía en la ciudad, sino sobre todo porque devuelve unos restos únicos –nunca encontrados antes en Italia– en un excelente estado de conservación.

