Sputnik Light: requiere una sola dosis y se encuentra en proceso de aprobación

Una versión simplificada de la vacuna rusa contra el coronavirus, denominada Sputnik Light, se encuentra en el proceso de aprobación por las autoridades de Rusia y de varios países, informaron este domingo los desarrolladores del fármaco en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, escribieron: "Sputnik Light llegará al mundo en marzo".



A diferencia de la Sputnik V, que requiere de dos inyecciones, esta versión será aplicada con una sola dosis y se distinguirá por un período más corto de producción de anticuerpos.



