El enojo de Carlos Trullet: "Se ríen del fútbol del interior"

El experimentado entrenador, de gran trayectoria en distintos clubes y que dejó su huella gloriosa en Unión, lamentó lo sucedido en la final contra Racing de Córdoba. “Falta lealtad y enaltecer este juego” afirmó.

Es un caudillo de muchas partidas de importancia y decisivas. Alguien que conoce de triunfos, ascensos y gloria, pero también de derrotas y dolor. Pero todo eso quedó a un lado al momento de sufrir los fallos polémicos de parte de la terna arbitral en la definición contra Racing de Córdoba, que dejaron en evidencia la tendencia a favorecer al local (fue local de hecho, ya que organizó el partido en su provincia y llevó más de un centenar de sus hinchas a la cancha, por más que estaba prohibido).

Carlos Trullet no se guardó la bronca y dejó en claro su opinión tras el partido. “Fue tremendo lo que sucedió, nos cobraban mancha y no vieron dos penales a nuestro favor. Se nos ríen, una vergüenza. Yo seguiré dirigiendo, no me van a torcer el brazo. Los árbitros se muestran muy vulnerables con una institución como Racing. No me saben decir por qué Racing fue designado local. No sé cuáles son las herramientas para darle un voleo a todo esto que pasa. Falta lealtad y enaltecer este juego. Pido disculpas a Ben Hur por el final, pero sentimos impotencia”.



El final fue bochornoso porque la reacción a la injusticia llegó por el lado de la violencia, algo siempre repudiable. “Yo no permití que nadie le pegara (al árbitro), que nadie reaccionara de ninguna manera. No sirve de nada. Pero esto es indignante. Se manejan como se les ocurre. Le dio la localía a Racing sin que nosotros supiéramos nada. Hay una gran falta de transparencia. Además, te das cuenta de entrada cuando hay una parcialidad. En la previa del gol hay una mano de ellos en el mediocampo que no cobran y luego sí cobran una mano donde se produce el primer gol de Racing. Después el penal que no es, es algo muy claro: se traba con el piso, cobra penal, y bueno 2 a 0 en dos situaciones. Después descontamos y a los 15 segundos nos echa un jugador en una pelota dividida”.

"Con esto no me quiero justificar, tengo 40 años en el fútbol, pero hago un análisis un poco lógico y se necesita mayor transparencia. Estas cosas golpean y son consecuencia de una falta de transparencia que viene sucediendo en esta categoría con un árbitro que no lo conoce nadie, que no tenía experiencia. Lo trajeron de San Pedro. ¿Qué tiene que ver con el futbol santafesino o cordobés? Se ríen del futbol del interior", finalizó Trullet dejando al descubierto toda su bronca e indignación.