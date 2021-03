https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuestros antepasados ​​más cercanos podrían haber producido los mismos sonidos que los humanos hoy en día, según un estudio que modela la capacidad auditiva de los homínidos de la Edad de Piedra que se extinguieron hace unos 40.000 años.

Arqueología El neandertal hablaba igual que el homo sapiens

Determinar si los neandertales y otros antepasados ​​humanos eran capaces de un lenguaje hablado sofisticado ha sido un tema de debate de larga data en la evolución humana. Una nueva investigación publicada el lunes sugiere que los neandertales tenían un sistema de comunicación vocal que podría haber sido similar al habla humana.

«Los neandertales podrían haber producido todos los sonidos en ese rango de frecuencia, como nosotros. No parece haber ninguna diferencia en su capacidad para producir sonidos del habla. Así que definitivamente podrían haber dicho ‘hola’ u ‘ok’ si esas expresiones hubieran tenido cualquier significado para ellos», dijo Rolf Quam, profesor asociado y director del programa de estudios evolutivos de la Universidad de Binghamton en Nueva York, en un correo electrónico.

Estudiar la evolución del lenguaje es notoriamente complicado, dijeron los investigadores, dado que el tejido blando que forma los cerebros y los tractos vocales no se conserva en el registro fósil. Afortunadamente, se han conservado los huesos que forman el sistema auditivo. Con la ayuda de tomografías computarizadas, el equipo creó modelos 3-D para reconstruir cómo escuchaban los neandertales utilizando información de las estructuras auditivas fosilizadas de varios Homo sapiens, neandertales y fósiles anteriores de un grupo de homínidos que se cree que son los antepasados ​​de los neandertales. Usaron esta información para aplicar ingeniería inversa para determinar cómo se habrían comunicado.

Una reconstrucción virtual de la oreja en un humano moderno (izquierda) y un cráneo de neandertal.

Consonantes

Quam dijo que la investigación fue «el primer estudio integral de las capacidades auditivas de los neandertales» y consideró más de 30 variables, incluido el canal auditivo, el tímpano, los huesos del oído y los espacios llenos de aire en el oído. Pudieron medir cómo la energía en el sonido viaja desde el entorno circundante a través del canal auditivo, al tímpano, a través de los diminutos huesos del oído medio hasta llegar al oído interno, un proceso llamado transmisión de la potencia del sonido.

Esta información ayudó al equipo a calcular el ancho de banda ocupado, que es el rango de frecuencias en el que llega al menos el 90% de la energía sonora. Este es el «rango de frecuencia en el que escuchamos mejor», explicó Quam. «Todavía escuchamos sonidos fuera de este rango, pero este rango es una especie de ‘punto óptimo’ donde nuestro oído está más sintonizado con los sonidos».

Descubrieron que el ancho de banda de los neandertales era mayor que el de la población de homínidos más viejos. Era muy similar a los humanos vivos y habría abarcado la mayoría de los sonidos emitidos en el lenguaje humano. La investigación, publicada en la revista Nature Ecology & Evolution, sugirió que el habla neandertal habría implicado un mayor uso de consonantes, una señal vocal que separa el habla y el lenguaje humanos de los patrones de comunicación en otros primates, que son capaces de emitir sonidos vocales.

Vidas complejas

Muchos investigadores asumen ahora que los neandertales tenían vidas complejas y habrían desarrollado la capacidad de hablar, dijo Chris Stringer, líder de investigación en orígenes humanos y profesor en el Museo de Historia Natural de Londres. Hallazgos arqueológicos recientes sugieren que usaban joyas, producían arte y tenían sus propios rituales, lo que sugiere que eran capaces de pensamiento simbólico y los equivalentes cognitivos de los primeros humanos modernos.

Una reconstrucción virtual de la oreja en un humano moderno (izquierda) y un cráneo de neandertal. Saber si los neandertales y otros antepasados humanos eran capaces de un lenguaje hablado sofisticado ha sido un tema de debate de larga data en la evolución humana.- Foto: Universidad de Alcalá

«Si tenían lenguajes tan complejos como el nuestro no es algo que pueda determinarse a partir de esta investigación, ya que el lenguaje es un producto del cerebro, no de los sistemas vocales y auditivos», dijo Stringer, que no participó en el estudio. Alexander Stoessel, un biólogo evolutivo de la Universidad Friedrich Schiller de Jena en Alemania que estudia la comunicación acústica, dijo que estaba de acuerdo en gran medida con las conclusiones de la investigación. Pero Stoessel, que no participó en el estudio, señaló que sus modelos habían hecho suposiciones sobre los «parámetros de los tejidos blandos» en el oído, algo que puede influir fuertemente en la transmisión del sonido.

Los neandertales y los primeros Homo sapiens vivían en algunos de los mismos lugares y probablemente se encontraron durante un período de miles de años antes de que emergiéramos como el único superviviente homínido. A veces tenían hijos, la evidencia está en nuestro ADN. ¿Podrían haber charlado entre ellos? «Es difícil comunicarse con personas de mis países vecinos. Dudo que hablaran el mismo idioma, pero creo que pudieron comunicarse de una forma u otra», dijo Stoessel. «Tenían relaciones sexuales entre ellos, por lo que un tipo de comunicación fuera probable».