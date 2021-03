https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jey Mammon les preguntó “¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo?” y los mellizos hicieron su elección

Marta y Felipe Fort confesaron quién fue "la mejor novia" de su papá, Ricardo

Marta y Felipe, los mellizos hijos de Ricardo Fort, visitaron el piso de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América TV y sorprendieron con sus declaraciones, su simpatía y honestidad.

Durante el típico ping pong del programa, Jey Mammon lanzó una pregunta picante: “¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo?” Los herederos de Fort tuvieron que elegir entre la ex pareja de su papá y la actual de su tío Eduardo.

“Rocío”, respondió sin dudarlo Felipe. Mientras que al unísono, Martita dijo “no puedo elegir”. “Yo las quiero a las dos”, se rectificó él y explicó que últimamente está “pasando más tiempo con Rocío pero eso no significa que a Virginia no la quiero”.

En otro tramo del programa, la hija de Ricardo reveló cómo es el trato con Marengo: “No la tratamos como tía, pero sí, nos llevamos bien. No me acostumbro a decirle tía, pero no tengo ningún problema”.

Mientras que sobre Gallardo, expresó: “No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos”, comparó con el resto de las parejas del chocolatero. Y Felipe, enfatizó: “Virginia, es genia”.