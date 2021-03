https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.03.2021 - Última actualización - 18:50

18:44

Aún no tiene fecha

Citaron a Beatriz Sarlo como testigo en la causa por el vacunatorio VIP

Previo al escándalo, la escritora había relatado en televisión que le habían ofrecido inocularse cuando -según criterios epidemiológicos- aún no le correspondía.

Crédito: Flavio Raina / Archivo



Crédito: Flavio Raina / Archivo

