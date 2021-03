Angelina Jolie vende "el único" cuadro de Churchill por 11,5 millones de dólares

El valor estimado de la pintura se situaba entre los dos y los 3,4 millones de dólares, pero la estrella de Hollywood logró casi cuadruplicarlo en la subasta Arte Moderno Británico de Christie's, organizada en Londres. El comprador fue un ciudadano belga anónimo.

La pintura representa una vista al atardecer de una mezquita Koutoubia del siglo XII en la ciudad de Marrakech, con las montañas del Atlas en el fondo.

Fue un regalo del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, al entonces presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt. Este se quedó muy impresionado por la belleza de la ciudad.

Winston Churchill’s painting of the #Koutoubia

#Marrakech #Morocco owned by Oscar Winner Angelina Jolie has just sold at auction for £8,285,000 at Christie's this evening, Breaking a New World Record . #AngelinaJolie pic.twitter.com/x4sWGdY6hv