Denuncian en Córdoba que entregaron el cuerpo de su padre a otra familia y luego fue cremado

Miércoles 03.03.2021

La familia afirma que desde el Sanatorio Mayo de la capital les informaron que el cuerpo de Abel Moris había sido confundido con el de otro fallecido, pero que tenía Covid.

En la ciudad de Córdoba, una familia denuncia que el cuerpo de su pariente fallecido fue entregado a otra familia al ser confundido con el de un paciente que tenía coronavirus. Por consecuencia, Abel Moris no fue entregado a su correspondiente familia y fue cremado erróneamente.



Abel, de 89 años, había fallecido por cirrosis hepática y se encontraba internado en el Sanatorio Mayo, institución donde se cometió el fallo.



Desde la familia relataron que cuando fueron a retirar el cuerpo desde al nombrado nosocomio, les anticiparon que Moris había sido confundido con otra víctima, por lo que deberían recibir el cuerpo de otro paciente fallecido, pero por Covid. En ese momento les comunicaron que Abel Moris había sido cremado por error.



Analía, una de sus hijas, detalló: "Las otras personas fueron y lo cremaron creyendo que era su familiar y era el cuerpo de mi padre", y agregó "El director no da la cara, no tienen respuesta de nada. Quiero que se haga Justicia, no va a quedar en la nada. Él quería una sana sepultura y ahora no tenemos nada, ni las cenizas que no sabemos dónde están".

El hecho sucedido en la noche del martes será denunciado penalmente por la familia junto al abogado Carlos Nagi en Tribunales II de Córdoba.