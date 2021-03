Figuras de la NBA contra Ibrahimovic: "Mantén tu culo fuera de Los Ángeles"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ernes Kanter, de Portland Trail Blazers, y el exjugador Baron Davis salieron a defender a la estrella de los Lakers

Las punzantes declaraciones de Zlatan Ibrahimović a LeBron James desataron un malestar generalizado en la NBA. Tanto fue así que la propia estrella de los Ángeles Lakers salió a contestarle y, días más tarde, lo hicieron Enes Kanter, de Portland Trail Blazers, el exjugador Baron Davis, quienes cruzaron al delantero sueco y lo criticaron duramente.

En primera instancia, el goleador de Milan cuestionó el accionar de King James, que alzó la voz en reiteradas oportunidades por la lucha contra el racismo y contra la campaña presidencial de Donald Trump: "Es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Dedícate a lo que se te da bien".

Por su parte, el alero de Akron disparó: "Nunca me voy a callar cuando algo está mal. No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz". Pero la situación no quedó ahí, ya que en las últimas horas otros referentes de la liga de básquet más importante del mundo pidieron la palabra.

"Alguien que le diga a Ibrahimovic que hay una diferencia entre las opiniones políticas y hablar en contra de la persecución, la opresión y llamar a los dictadores. Black Lives Matter no es una declaración política, estamos hablando en contra de la opresión. En Estados Unidos lo llamamos libertad de expresión", aseguró Kanter, muy identificado con la lucha política por su particular batalla contra el presidente turco Erdogan.

Mientras que el exbasquetbolista Davis también salió en defensa de James y fue muy duro con el artillero: "Zlatan, mantén tu culo fuera de Los Ángeles. Los Galaxy dan asco de todas maneras. Y eres más tonto que el demonio. Agarra ese look robado de Zohan y devuélvelo a Adam Sandler. Y ahora deja hablar al Rey".