"Mank" lidera las nominaciones para los Critics Choice Awards

Jueves 04.03.2021

11:37

La película de Netflix es una de las favoritas a quedarse con los premios.

Los premios otorgados por La Asociación de críticos de cine y televisión estadounidense se llevarán a cabo este domingo 7 de marzo.

La edición número 26, tendrá a Taye Diggs como conductor. Mientras que los presentadores participarán de manera presencial y virtual.

Los nominados:

Mejor película

Da 5 Bloods: Hermanos de sangre (Netflix)

La madre del blues (Netflix)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Noticias del gran mundo (Universal Pictures)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Una noche en Miami... (Amazon Studios)

Una joven prometedora (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

El juicio a los 7 de Chicago (Netflix)

Mejor director

Lee Isaac Chung ('Minari')

Emerald Fennell ('Una joven prometedora')

David Fincher ('Mank')

Spike Lee ('Da 5 Bloods: Hermanos de sangre')

Regina King ('Una noche en Miami...')

Aaron Sorkin ('El juicio a los 7 de Chicago')

Chloé Zhao ('Nomadland')

Mejor actor

Ben Affleck ('The Way Back')

Riz Ahmed ('Sound of Metal')

Chadwick Boseman ('La madre del blues')

Tom Hanks ('Noticias del gran mundo')

Anthony Hopkins ('El padre')

Delroy Lindo ('Da 5 Bloods: Hermanos de sangre)

Gary Oldman ('Mank')

Steven Yeun ('Minari')

Mejor actriz

Viola Davis ('La madre del blues')

Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday')

Sidney Flanigan ('Nunca, casi nunca, a veces, siempre')

Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer')

Frances McDormand ('Nomadland')

Carey Mulligan ('Una joven prometedora')

Zendaya ('Malcolm & Marie')

Mejor actor de reparto

Chadwick Boseman ('Da 5 Bloods: Hermanos de sangre')

Sacha Baron Cohen ('El juicio a los 7 de Chicago')

Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah')

Bill Murray ('On the Rocks')

Leslie Odom Jr. ('Una noche en Miami...')

Paul Raci ('Sound of Metal')

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova ('Borat, película film secuela')

Ellen Burstyn ('Fragmentos de una mujer')

Glenn Close ('Hillbilly, una elegía rural')

Olivia Colman ('El padre')

Amanda Seyfried ('Mank')

Yuh-Jung Youn ('Minari')

Mejor elenco

Da 5 Bloods: Hermanos de sangre

Judas and the Black Messiah

La madre del blues

Minari

Una noche en Miami...

El juicio a los 7 de Chicago

Mejor guión original

Jack Fincher ('Mank')

Lee Isaac Chung ('Minari')

Eliza Hittman ('Nunca, casi nunca, a veces, siempre')

Emerald Fennell ('Una joven prometedora')

Darius Marder, Abraham Marder ('Sound of metal')

Aaron Sorkin ('El juicio a los 7 de Chicago')

Mejor guión adaptado

Christopher Hampton, Florian Zeller ('El padre')

Jonathan Raymond, Kelly Reichardt ('First cow')

Ruben Santiago-Hudson ('La madre del blues')

Luke Davies, Paul Greengrass ('Noticias del gran mundo')

Chloé Zhao ('Nomadland')

Kemp Powers ('Una noche en Miami...')

Mejor canción

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga – Husavik (My Home Town)

La vida por delante – Io Si (Seen)

Judas and the Black Messiah – Fight for You

Una noche en Miami... – Speak Now

The outpost – Everybody Cries

The United States vs. Billie Holiday – Tigress & Tweed