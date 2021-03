https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras un largo silencio

Randazzo reapareció con duras críticas a Alberto Fernández: "No tiene poder político"

El ex ministro del Interior y Transporte participó en un encuentro por Zoom con militantes.

El ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo reapareció este jueves tras meses de silencio con duras críticas al presidente Alberto Fernández, sobre quien dijo que no tiene "poder", y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que despertó la respuesta del oficialismo. "El Presidente no tiene un poder político es un gobierno donde se expresa una alianza que a su vez produce un loteo que no permite una gestión exitosa. Hoy existe un sistema político armado en función a los intereses de esta familia: los Kirchner. Por eso Alberto es presidente y (Axel) Kicillof, un político sin historia en la provincia de Buenos Aires es gobernador. Se dieron ese lujo", recalcó Randazzo, quien en 2015 quiso ser candidato en Buenos Aires pero el elegido fue Aníbal Fernández. Tenés que leer Bullrich le respondió a Alberto Fernández por los radares: "Usted es un mitómano" "Cristina tiene un proyecto familiar, quiere avanzar en el armado de listas y en llevar a Máximo a la Casa Rosada sin ningún proceso legitimador de por medio", resaltó el ex funcionario de la administración kirchnerista. En una reunión de Zoom con dirigentes peronistas, Randazzo también apuntó a la conducción del Partido Justicialista, actualmente en manos del sanjuanino José Luis Gioja. "El peronismo actual que conduce José Luis Gioja y próximamente el presidente Fernández no representa a nadie y está muy alejado de los intereses históricos del movimiento. Los que gobiernan no son peronistas", subrayó el ex ministro. "Quiero dejan en claro que no somos kirchneristas, pero mucho menos estaremos golpeando las puertas de Juntos por el Cambio. No nos interpela esa agrupación. Los compañeros que están allí están equivocados. no se puede armar una pata peronista dentro del PRO. Se debe avanzar con nuestros valores", afirmó el bonaerense, al hacer referencia a dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que se mantiene dentro de las filas de Juntos por el Cambio tras ser el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Tras los dichos de Randazzo, Gioja salió al cruce y sostuvo que el ex funcionario "tiene un lugar y puede participar dentro del espacio del Frente de Todos", aunque remarcó que "los trapos se lavan siempre en casa". Tenés que leer ADEPA y FOPEA rechazaron el ataque de Alberto Fernández a la prensa y los periodistas "Los trapos se lavan siempre en casa. Randazzo está dentro del campo nacional y popular, tiene derecho a hacer críticas. Él sabe que tiene un lugar y puede participar dentro del espacio del Frente de Todos", subrayó el sanjuanino. En declaraciones radiales, Gioja remarcó que "Alberto va a ser el nuevo presidente del PJ nacional" a partir del próximo 21 de marzo. Con información de NA