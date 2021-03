https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en Posadas

Insólito: robaron 1,5 millones de pesos en una empresa de seguridad que tenía las puertas sin llave

En el momento del hurto no había guardias y las cámaras no grabaron nada. Desde la empresa apuntan a los empleados.

