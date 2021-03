Roger Federer, listo para volver a jugar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Restan pocos días para que el suizo reaparezca en las canchas, este 8 de marzo se presentará en el ATP de Doha.

El tenista Roger Federer anunció mediante sus redes que realizó su último entrenamiento y que está listo para volver a jugar.

El tenista Roger Federer anunció mediante sus redes que realizó su último entrenamiento y que está listo para volver a jugar.

El suizo no juega desde enero de 2020 cuando cayó en semifinales del Abierto de Australia ante el serbio y actual número uno, Novak Djokovic.

Last practice before ✈️

Feeling 💪🏼 and ready to go! pic.twitter.com/kkvQTFvWE4 — Roger Federer (@rogerfederer) March 5, 2021

Federer, ganador de 20 títulos Grand Slam, había expresado caules eran los motivos de esperar para retomar la actividad profesional “Llevo mucho tiempo pensando en cuándo y dónde volver. Australia llegó demasiado pronto para mi rodilla. Y eso duele. Es uno de los lugares donde más amo jugar. Pero quería regresar a un torneo más pequeño para no estar completamente concentrado y donde el estrés también fuese un poco menor. No jugaré torneos porque sí. Si la familia o el cuerpo no funcionan, pararé”.

Considerado uno de los mejores tenistas de la historia, el jugador de 39 años disputará desde este 8 de marzo el ATP 250 de Doha.