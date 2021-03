Coronavirus: nueve simios fueron los primeros animales en recibir la vacuna

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El zoo de San Diego ya ha inmunizado a estos primates -cuatro orangutanes y cinco bonobos- con dos dosis de un fármaco especialmente diseñado para mascotas

Nueve grandes simios del zoo de San Diego (EE UU) se han convertido en los primeros animales —además de los humanos— en recibir su vacuna contra la covid. Cuatro orangutanes y cinco bonobos que recibieron sus dos dosis en febrero en este zoológico californiano en el que se contagiaron con esta enfermedad ocho gorilas, los primeros grandes simios afectados por el nuevo coronavirus.

Fue en ese momento cuando la jefa de conservación del zoo, Nadine Lamberski, tomó la decisión de buscar una vacuna para sus grandes simios. “Esta no es la norma. En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una“, ha explicado Lamberski a la revista de National Geographic, que ha adelantado la noticia.

Esta vacuna se ha desarrollado para perros y gatos, pero en principio esto no supone ningún problema para los grandes simios

Los viales con los que se ha vacunado a los simios provienen del laboratorio veterinario Zoetis, que se puso a desarrollar estos fármacos en cuanto se supo que un perro se había infectado de covid ya en febrero de 2020. Esta vacuna se ha desarrollado para perros y gatos, pero en principio esto no supone ningún problema para los grandes simios, ya que es habitual usar con estos primates los fármacos desarrollados para mascotas porque están diseñados para el patógeno, no para la especie.

Así que en febrero, mientras los distraían con golosinas, fueron pinchando a estos nueve animales. Entre ellos está la orangutana Karen, que se convierte así en un hito para la historia de la ciencia veterinaria por segunda vez. En 1994, Karen fue el primer primate no humano en recibir una cirugía a corazón abierto y ahora, 27 años después, forma parte del primer grupo de grandes simios vacunados contra la covid de los que se tiene noticia hasta el momento. La vacuna solo había sido probada experimentalmente en perros y gatos.

Los motivos para vacunar a estos animales son dos. Por un lado, preocupa que el flujo del coronavirus entre especies (como los visones) termine provocando mutaciones más peligrosas por su letalidad o capacidad de contagio. Pero sobre todo por el miedo a que este virus suponga una amenaza para la conservación de los grandes simios, muy amenazados de por sí. La circunstancia de que se contagiaran los ocho gorilas muestra que, por su forma de convivir en familias muy unidas, la propagación del coronavirus entre sus poblaciones podría ser devastadora en una especie en peligro.

Hasta el momento, se ha confirmado el contagio en grandes felinos, como tigres, leones, leopardos de las nieves y pumas, y en hurones y visones, además de los citados gorilas, perros y gatos domésticos. El laboratorio Zoetis asegura que la vacuna ha probado su eficacia y seguridad en estos últimos, y que trabaja con la intención de atajar el problema de los visones, que al infectarse han generado variantes que han alarmado a los científicos hasta el punto de ordenarse su exterminio por millones en las granjas dedicadas a su explotación.