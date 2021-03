https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.03.2021 - Última actualización - 12:04

11:37

Oriundo de Elortondo Un santafesino, el nuevo edecán aeronáutico del Presidente

El vicecomodoro oriundo de Elortondo (departamento General López), Cristian Andrés Galimberti, entró en funciones como nuevo edecán aeronáutico del Presidente de la Nación. La llegada del santafesino, se da luego de que la Fuerza Aérea Argentina decidió relevar al vicecomodoro Diego Bravo Reta como edecán presidencial "en forma inmediata", luego de que fuera detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, con un arma no declarada en una de sus valijas.

Galimberti, es aviador militar y piloto de helicópteros. Se desempeñó recientemente en la agrupación aérea de Presidencia de la Nación y en el escuadrón de rescate de alta montaña. Como edecán, es quien asiste en ceremonias oficiales al Presidente o al ministro de Defensa. Este lugar, es para militares que tienen un desempeño destacado dentro de las Fuerzas Armadas y representan al Ejército, Armada y Fuerza Área, respectivamente.

Foto: Gentileza

El ahora edecán, había sido noticia en este medio en junio del 2018, cuando un helicóptero que transportaba a la comitiva presidencial, debió aterrizar de emergencia en el norte argentino. Ocurrió en una zona de montaña de Catamarca, a 3762 metros de altura, y con temperaturas bajo cero. Galimberti fue parte del procedimiento para abastecer con combustible a la nave que quedó varada, integrando el escuadrón de Búsqueda, Salvamento y Tareas Especiales de la FFAA.

Un servidor de la patria

En un reportaje realizado anteriormente por la Comuna de Elortondo, Galimberti (47) remarcó que de chico tenía la idea de ser piloto militar. De hecho, a los 12 años hizo el secundario en el Liceo Militar General Belgrano en Santa Fe y siguió buscando su destino para llegar a ser piloto.

Luego de pasar por todos los cargos, llegó a jefe de la 4º Brigada Aérea, una de las 9 unidades que tiene la Fuerza Aérea Argentina, donde se preparan los pilotos de combate. Se formó y a su vez preparó personal para estar en capacidad para volar en sección, llevando a los trabajadores suficientes para tareas de rescate en alturas.

Foto: Gentileza

Es para remarcar que durante el periodo 2011 – 2015, voló el helicóptero presidencial, ya que estuvo con destino en Buenos Aires en la Unidad Aérea Presidencial, en la Casa Militar. “Hay que pelear por los sueños. Se pueden lograr las cosas. No soy un único ejemplo, hay otros. Me siento un servidor de la patria, orgulloso de poder hacer lo que me gusta. Me siento gratificado desde mi pequeño lugar por haber ayudado y tendido una mano. El sacrificio tiene recompensa y el mío es poder desde mi humilde lugar, darle un poquito más a la patria”, aseguró.