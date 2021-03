https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.03.2021 - Última actualización - 10:56

10:50

Para este conversatorio se convocó a cinco mujeres referentes de la lucha por los derechos de género. Alejandra Rodenas, María de los Ángeles Sacnum, Clara García, Celia Arena y Malena Galmarini disertaron frente a un centenar de mujeres y hombres sobre los avances y desafíos de la lucha contra la violencia de Género.

Lucha por los derechos de género Observatorio de Víctimas: avances y desafíos de la lucha contra la violencia de género Para este conversatorio se convocó a cinco mujeres referentes de la lucha por los derechos de género. Alejandra Rodenas, María de los Ángeles Sacnum, Clara García, Celia Arena y Malena Galmarini disertaron frente a un centenar de mujeres y hombres sobre los avances y desafíos de la lucha contra la violencia de Género. Para este conversatorio se convocó a cinco mujeres referentes de la lucha por los derechos de género. Alejandra Rodenas, María de los Ángeles Sacnum, Clara García, Celia Arena y Malena Galmarini disertaron frente a un centenar de mujeres y hombres sobre los avances y desafíos de la lucha contra la violencia de Género.

De cara a las Audiencias Públicas que comienzan el próximo 15 de marzo, el Observatorio de Víctimas del Delito realizó una conferencia virtual sobre violencia de género. El moderador del encuentro fue el diputado del Frente renovador-PJ Oscar Martínez. “ Como muy bien sabemos, dentro del gran espectro de víctimas de delitos que existen, muchas de ellas son mujeres y diversidades, y son víctimas de delitos que cada vez se tipifican con mayor precisión, delimitados en el ámbito de delitos de género. También sabemos que todos esos delitos de alguna manera son consecuencia de determinados paradigmas sociales y culturales, y en muchos casos constituyen el anticipo de delitos cada vez más violentos cuyo final inexorable es el femicidio, travesticidio y/o transcidio. Si bien existen diversas cifras y estadísticas para señalar, sabemos que a esta altura del año en Argentina ya hay más de 60 femicidios. Prácticamente uno cada 24 horas. En realidad, todas y todos sabemos que, con acciones políticas, preventivas, judiciales, legislativas, educativas y culturales, muchos de los femicidios y otros delitos de género que ocurren son perfectamente evitables. Y es esa la razón que nos mueve a dar este debate: reconocer y celebrar los avances obtenidos, y a la vez pensar los desafíos de género que aún se nos plantean para avanzar hacia una sociedad donde todas y todos podamos vivir en paz, sin distinciones de ningún tipo. El acceso efectivo a la justicia y una reparación integral en el más alto grado posible son los objetivos y fundamentos por los que vela nuestro Observatorio. También en el marco de este lineamiento es que queremos dar el debate de hoy”, dijo el legislador para dar comienzo al encuentro virtual.

Luego de ello, la primera en tomar la palabra fue la Vice Gobernadora Alejandra Rodenas quien agradeció poder ser parte de la discusión de una Ley de Víctimas para la provincia. En ese sentido afirmó que “la lucha por los derechos de las mujeres no es patrimonio de quienes hoy estamos en el gobierno sino de una tradición en la provincia de Santa Fe, porque hay una historia anterior para que por ejemplo hoy tengamos paridad de género y que tiene que ver con compañeras de muchos espacios políticos que se pusieron al hombro esa discusión”. Con respecto al Observatorio, Rodenas destacó la importancia del mismo para llevar a cabo el diagnóstico de situación. “ Los Observatorios son la materia prima de una ley. Cuando me tocó ser Jueza Penal entendí que no había forma de comprender los conflictos si no teníamos estadísticas serias y contundentes acerca de muchas variables como por ejemplo qué zonas atravesaba el conflicto, qué franja etárea, qué composición social, quienes eran los y las afectadas, y en esas estadísticas, en esos diagnósticos radica la importancia de contar con un Observatorio de Víctimas del Delito, que son nada más y nada menos que los instrumentos fundamentales a la hora de que un juez piense y sienta la realidad, porque para poder tomar las decisiones que se toman primero hay que permitirse sentir y ponerse en el lugar del otro.”

La Senadora María de los Ángeles Sacnum, fue quien continuó con el Conversatorio. “Con las compañeras que hoy estamos disertando aquí compartimos una mirada respecto a las políticas de Estado, que creemos que hay que llevar adelante reivindicando y defendiendo esta perspectiva de género que se fue construyendo con las luchas de tantas mujeres. Pienso en las primeras feministas del siglo pasado, Alicia Moreau de Justo, Eva Perón. Pienso en esta revolución de las hijas que ha significado una profunda transformación para adentro de nuestros propios hogares”, expresó. Luego se refirió a la importancia de considerar a las mujeres como un sujeto político y aseguró que “las mujeres somos el sujeto politico revolucionario del siglo XXI. Más allá de nuestras pertenencias político-partidarias me parece que esa perspectiva de género se nutre de la mirada de todos los sectores”. En relación al Observatorio, Sacnum fue contundente al expresar que “debemos democratizar la discusión y escuchar la palabra de las víctimas”. En ese sentido, explicó a los presentes el trabajo que está llevando a cabo desde el Senado para que se pueda aplicar el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe. “Antes la víctima era un convidado de piedra en el proceso, y lo que se está haciendo desde este Observatorio es que la víctima deje de serlo y se convierta en un actor principal”. En otro tramo de su alocución, la Senadora se refirió a la necesidad de atacar las bases de un modelo injusto “donde hay una enorme brecha entre hombres y mujeres, por eso debemos interpelar hacia modelos sociales, económicos, de la producción, del trabajo más justos y equitativos donde las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres”.

Clara García, diputada provincial del Frente Cívico y Social fue la siguiente expositora en el Conversatorio. En primer lugar recordó que al proyecto de creación de este Observatorio “lo votamos en medio de la pandemia, fue un hecho realmente importante. Para muchas mujeres la pandemia, el aislamiento obligatorio significó un agravamiento del peligro en varios sentidos, porque la pandemia desnudó muchísimos casos de violencias sexuales tanto contra las mujeres como tambien contra niños y niñas. El año 2020 puso en evidencia una mayor complejidad en la violencia de género, y los resultados no han sido para nada buenos. Aún con el trabajo de Ni una Menos, aún con una mayor conciencia plasmada en leyes, aún así vemos un número dramático de mujeres asesinadas, y otras atravesadas por violencia física, psicológica, verbal, creo que algo está faltando para que podamos prevenir mejor y erradicar esta violencia”. En este sentido destacó el papel importantísimo que deben cumplir los medios de comunicación para visibilizar de manera certera esta problemática, como así también la necesidad de mayor tecnología para coordinar datos entre los gobiernos locales y provinciales y la urgente puesta en funcionamiento de un “Estado inteligente” con datos abiertos y sistemas de seguimiento. Al respecto señaló la importancia del Observatorio para poder conseguir que esto se de lo antes posible.

A continuación, tomó la palabra la Secretaria de Estado de Género e Igualdad de la provincia, Celia Arena quien expresó que “estos días generan muchas sensaciones encontradas. Por un lado la efervescencia, el entusiasmo por la lucha colectiva y por otro lado los números, que nos siguen alarmando. Celebro que se puedan llevar adelante iniciativas como esta porque los Observatorios trabajan con la información , abordan las problemáticas desde los números, desde los indicadores, los necesitamos para medir y poder abordar certeramente las políticas públicas que llevamos adelante”. Y continuó explicando que “los datos muchas veces son escasos, entonces es central tener un Observatorio que ayude a evaluar los asuntos relacionados con las víctimas del delito porque lo que no se mide no se puede abordar y por lo tanto no se puede mejorar”. Luego detalló las iniciativas que se están llevando a cabo desde su cartera para abordar la violencia de género. “Estamos avanzando con el Ministerio Nacional en un sistema de indicadores, y además estamos coordinando acciones con los gobiernos locales de nuestra provincia. Nuestro compromiso es absolutamente integral porque es necesario terminar con todas las desigualdades estructurales que habilitan esa violencia. Desigualdades económicas, desigualdades sociales y culturales. Como mujeres con responsabilidad de gestión estamos obligadas a revertir esta situación. En este año de pandemia el paisaje que nos encontramos fue muy distinto al que habíamos planificado cuando asumimos. La pandemia y el aislamiento tuvieron un impacto significativo en las mujeres, quienes estuvieron y están principalmente en la primera línea de atención, quienes también soportaron la sobrecarga en sus labores de cuidados y que también vieron recrudecidas situaciones de violencia dentro de sus hogares”. Luego de ello la funcionaria detalló las acciones que están llevando adelante para revertir esta situación entre las que destacó la intensificación de los controles y la ampliación de las líneas para atención y contención a mujeres como así también la consideración de la protección integral contra la violencia como servicio escencial.

La encargada de cerrar el Conversatorio fue la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, reconocida militante de los derechos de género y una de las promotoras de la Ley de Paridad, que ejerce actualmente la presidencia de la empresa AYSA. Luego de agradecer a quienes la precedieron Galmarini aseguró que “este Conversatorio es también una usina de ideas, de experiencias, de creación de posibles nuevas soluciones a viejos problemas. Es importante que reflexionemos , porque los problemas de las mujeres no son solo de las mujeres, si no de toda la sociedad, las mujeres son las más pobres entre los pobres, las que menos oportunidades tienen, las que más trabajan y las que menos ganan. Hay una enorme cantidad de temas relacionados con los derechos de las mujeres que todavía no ingresan a la agenda pública, y menos a la agenda política”. Más adelante convocó a todas y todos los presentes a mirar lo que falta hacer, y en ese sentido expresó que “a pesar de todo lo que se ha hecho, y lo que se está haciendo todos los días, a las mujeres nos siguen matando solo por el hecho de ser mujeres. Tengo la sensación de que nos falta mucho aún a pesar de haber logrado mucho, nos sigue faltando mucho. Logramos visibilizar y poner estos temas en la agenda pública, logramos que se sancionen leyes, logramos que un presidente de la Nación lo tome como propio, pero a pesar de todo eso no logramos cambiar los resultados. Creo que nosotras como militantes, como dirigentes, tenemos la obligación ética y moral de repensar las cosas, de repensarnos nosotras, de ver qué hicimos y no funcionó, de crear nuevas soluciones a viejos problemas. Esto se hace con voluntad política, con presupuesto , con compromiso, porque el Estado tiene que articular formas para que todo aquello que hemos logrado no vuelva atrás. Y finalizó diciendo “estamos en el camino indicado solo nos falta tomar esa responsabilidad personal, todos podemos ser agentes transformadores, solo nos falta hacernos cargo.”

Cabe destacar que, según comunicó el Coordinador del Observatorio, el resultado de este Conversatorio integrará los antecedentes que se le otorgarán a aquellos que participen y se inscriban en observatoriovictimas@diputadossantafe.gov.ar, a las Audiencias Públicas que se realizarán entre el 15 de marzo y el 3 de mayo para el dictado de una Ley Provincial de Víctimas del Delito y sus Familiares. “Esperamos que la Provincia de Santa Fe que, como otras Provincias hermanas, como el caso de la Provincia de Buenos Aires, en el transcurso de este año, pueda avanzar en la sanción de esta norma”, expresó el diputado Oscar Martínez al finalizar el encuentro.