López Obrador dejará la política tras su mandato presidencial

Domingo 07.03.2021

El presidente de México anunció que al finalizar su mandato en 2024 abandonará por completo la vida política

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que al finalizar su mandato en 2024, cuando tenga 71 años, abandonará por completo la vida política.



"Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección; y además no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones", aseguró anoche el mandatario en un acto oficial y reprodujo hoy el diario local El Universal.

"Yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional", agregó.



López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 tras arrasar en las urnas con un 53% de los votos con un partido nuevo de izquierda fundado por él, Morena.



Su camino a la Presidencia no fue corto ni fácil.





Se presentó varias veces como candidato y, en 2006, estuvo a pocos votos de ganar, en una crisis poselectoral en la que encabezó un movimiento de protesta en todo el país para denunciar un fraude que, según muchos analistas, marcó un giro para México y el inicio de la guerra contra el narcotráfico y su política de militarización interna.

